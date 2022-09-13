Нападающий "Вулверхэмптона" Диего Коста уверен, что он все еще достаточно хорош для Премьер-Лиги.

Накануне "Вулверхэмптон" объявил о подписании с Костой контракта до конца сезона. 33-летний нападающий перешел к "волкам" как свободный агент, не имея игровой практики с декабря прошлого года.



Тем не менее, Диего обладает мотивацией и верит, что через две-три недели он будет готов наводить страх на защитников Премьер-Лиги, как в былые времена.



"Я всегда считал Премьер-Лигу лучшей в мире. Мне посчастливилось играть здесь и вернуться сюда. По своему опыту я знаю, что эта лига обладает атмосферой, матчи здесь играются определенным образом, стадионы полны болельщиков, поле в идеальном состоянии, а игроки уважают друг друга".



"Я размышлял о том, смогу ли я это, готов ли я физически и душевно к этому новому испытанию — сложному испытанию, как я точно знаю. Но я в порядке. В плане физического и душевного уровня мне нужно две-три недели, чтобы вернуться в форму, но это обычное дело, когда ты так долго не играл. Я знаю, что способен на это".



"Если бы я сомневался в своем потенциале и чувствовал, что уже ничего не могу дать после своей насыщенной карьеры, я бы не откликнулся на этот вызов, потому что я должен заботиться о команде. А раз я согласился, значит я думаю, что еще на кое-что способен", — сообщил Коста официальному веб-сайту "Вулверхэмптона".