Конте рассказал о своем визите в Букингемский дворец

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте рассказал, что на следующий день после смерти королевы Елизаветы II отправился в Букингемский дворец.

В прошлую пятницу Конте должен был дать пресс-конференцию и провести заключительный этап подготовки к матчу Премьер-Лиги против "Манчестер Сити", однако смерть монарха все изменила.



Неожиданно получив выходной, итальянец решил выразить свое сострадание и лучше почувствовать атмосферу национального траура с помощью визита в королевскую резиденцию.



"То, что случилось в Англии несколько дней назад, стало шоком. Ей было 96 лет, но мне очень сложно поверить, что она мертва. В твоих мыслях королева бессмертна".



"К сожалению, королева мертва. Все мы были опечалены, потому что речь о человеке, который выдающимся образом служил этой стране. В данный момент эта страна испытывает глубокую печаль".



"Я живу в Лондоне, и в пятницу, учитывая атмосферу, я отправился в Букингемский дворец как обычный человек, потому что я и есть обычный человек с сердцем. Я отправился, чтобы пережить эту ситуацию, которую, уверен, запомню до конца жизни. А затем Премьер-Лига приняла важное решение остановить матчи и проявить огромное уважение к умершей".



"Мы говорим о ситуации, которая войдет в историю. Быть здесь и пережить это — это печальный момент, но в то же время это особенный момент, потому что речь о смерти королевы. Я сохраню это в своем сердце и своем разуме до конца своей жизни", — цитирует Конте The Guardian.