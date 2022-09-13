Кунде рассказал о переговорах с Гвардиолой

Хосеп Гвардиола и Жюль Кунде Защитник "Барселоны" Жюль Кунде рассказал, что два года назад вел переговоры с главным тренером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой.

Минувшим летом Кунде в последний момент отказал "Челси" и перешел из "Севильи" в "Барселону". Однако еще за два года до этого заполучить Жюля пытался "Сити", который упустил и француза, и Калиду Кулибали, в итоге укрепив оборону Рубеном Диашем.

"В моей первый год в "Севилье" Гвардиола позвонил мне. Он сказал, что любит меня и верит в то, что я бы подошел для стиля игры "Сити".

"Я много разговаривал о футболе с ними обоими (Гвардиолой и главным тренером "Барселоны" Хави). Я увидел, что они оба видят меня в своих командах и идеально знают мои способности. Они не просто болтали со мной — то были очень детальные разговоры", — сообщил Кунде El Pais.


Метки Барселона, Гвардиола, Кунде, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 13.09.2022 07:00

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Последние комментарии:




  1. sayanara 13.09.2022 07:27 # sayanara
    Кунде выставляет себя долбаебом. Очевидно, что ума там нет.

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  2. infamous 13.09.2022 07:01 # infamous
    Новость для сайтов лгбт

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