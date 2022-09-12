Бывший нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги был назван худшим приобретением Серии А в этом сезоне.

Напомним, в июле "Ливерпуль" отпустил Ориги в "Милан", где 27-летний бельгиец стал самым молодым нападающим команды — относительно 35-летнего Оливье Жиру и 40-летнего Златана Ибрагимовича.



За свои семь лет в "Ливерпуле" Ориги никогда не был основным игроком, однако "красные" провожали Дивока как легенду благодаря его редким, но чрезвычайно важным голам.



В "Милане" Ориги столкнулся с совершенно другим отношением к себе. Из-за конкуренции и проблем со здоровьем Дивок отметился только четырьмя появлениями на замену в рамках Серии А и Лиги Чемпионов, совершенно не впечатлив итальянские медиа и местных болельщиков.



Ориги не совершил ни одного результативного действия и был наречен в Италии худшим приобретением сезона, сообщает Daily Mail.