Ориги был назван худшим приобретением Серии А
Бывший нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги был назван худшим приобретением Серии А в этом сезоне.
Напомним, в июле "Ливерпуль" отпустил Ориги в "Милан", где 27-летний бельгиец стал самым молодым нападающим команды — относительно 35-летнего Оливье Жиру и 40-летнего Златана Ибрагимовича.
За свои семь лет в "Ливерпуле" Ориги никогда не был основным игроком, однако "красные" провожали Дивока как легенду благодаря его редким, но чрезвычайно важным голам.
В "Милане" Ориги столкнулся с совершенно другим отношением к себе. Из-за конкуренции и проблем со здоровьем Дивок отметился только четырьмя появлениями на замену в рамках Серии А и Лиги Чемпионов, совершенно не впечатлив итальянские медиа и местных болельщиков.
Ориги не совершил ни одного результативного действия и был наречен в Италии худшим приобретением сезона, сообщает Daily Mail.
12.09.2022 23:00
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надо просто дать Риги немного времени в Миланси
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бездарная скузня, ничего удивительного
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Бывший нападающий "Ливерпуля" риги был назван худшим приобретением Серии А в этом сезоне.
Напомним, в июле "Ливерпуль" отпустил риги в "Милан", где 27-летний бельгиец стал самым молодым нападающим команды — относительно 35-летнего Оливье Жиру и 40-летнего Златана Ибрагимовича.
За свои семь лет в "Ливерпуле" риги никогда не был основным игроком, однако "красные" провожали риги как легенду благодаря его редким, но чрезвычайно важным голам.
В "Милане" риги столкнулся с совершенно другим отношением к себе. Из-за конкуренции и проблем со здоровьем риги отметился только четырьмя появлениями на замену в рамках Серии А и Лиги Чемпионов, совершенно не впечатлив итальянские медиа и местных болельщиков.
риги не совершил ни одного результативного действия и был наречен в Италии худшим приобретением сезона, сообщает Daily Mail.
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Эх риги
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Кольбаскин он просто
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