Ориги был назван худшим приобретением Серии А

Дивок Ориги Бывший нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги был назван худшим приобретением Серии А в этом сезоне.

Напомним, в июле "Ливерпуль" отпустил Ориги в "Милан", где 27-летний бельгиец стал самым молодым нападающим команды — относительно 35-летнего Оливье Жиру и 40-летнего Златана Ибрагимовича.

За свои семь лет в "Ливерпуле" Ориги никогда не был основным игроком, однако "красные" провожали Дивока как легенду благодаря его редким, но чрезвычайно важным голам.

В "Милане" Ориги столкнулся с совершенно другим отношением к себе. Из-за конкуренции и проблем со здоровьем Дивок отметился только четырьмя появлениями на замену в рамках Серии А и Лиги Чемпионов, совершенно не впечатлив итальянские медиа и местных болельщиков.

Ориги не совершил ни одного результативного действия и был наречен в Италии худшим приобретением сезона, сообщает Daily Mail.


Метки Ливерпуль, Милан, Ориги, Сериа А

Автор mihajlo   

Дата 12.09.2022 23:00

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  1. chelsea 12.09.2022 23:45 # chelsea
    надо просто дать Риги немного времени в Миланси

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  2. true-manc 12.09.2022 23:27 # true-manc
    бездарная скузня, ничего удивительного

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  3. suddenly 12.09.2022 23:25 # suddenly
    Бывший нападающий "Ливерпуля" риги был назван худшим приобретением Серии А в этом сезоне.

    Напомним, в июле "Ливерпуль" отпустил риги в "Милан", где 27-летний бельгиец стал самым молодым нападающим команды — относительно 35-летнего Оливье Жиру и 40-летнего Златана Ибрагимовича.

    За свои семь лет в "Ливерпуле" риги никогда не был основным игроком, однако "красные" провожали риги как легенду благодаря его редким, но чрезвычайно важным голам.

    В "Милане" риги столкнулся с совершенно другим отношением к себе. Из-за конкуренции и проблем со здоровьем риги отметился только четырьмя появлениями на замену в рамках Серии А и Лиги Чемпионов, совершенно не впечатлив итальянские медиа и местных болельщиков.

    риги не совершил ни одного результативного действия и был наречен в Италии худшим приобретением сезона, сообщает Daily Mail.

    (ответить)

  4. homer-simpson 12.09.2022 23:09 # homer-simpson
    Эх риги

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  5. moneymaker 12.09.2022 23:09 # moneymaker
    Кольбаскин он просто

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