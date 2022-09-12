Бели намекал Гилмору, что скоро уволит Тухеля

Владелец "Челси" Тодд Бели призывал полузащитника Билли Гилмора остаться в клубе, намекая на скорое увольнение Томаса Тухеля.

В прошлую среду "Челси" объявил об увольнении Тухеля, и случилось это спустя шесть дней, как Гилмор ушел в "Брайтон" по сделке стоимостью 9 миллионов фунтов.



Желание играть регулярно и возможность работать с тренером Грэмом Поттером, который на следующий после увольнения Тухеля день возглавил "Челси", были определяющими факторами, почему Билли ушел в "Брайтон".



Как сообщает The Athletic, Бели был против ухода Гилмора и "тонко намекал" тому, что Тухель вскоре будет уволен. Тодд говорил Билли, что ситуация изменится и что 21-летний шотландец получит шанс проявить себя "в ближайшие недели", но не был услышан.



Согласно слухам, Гилмор остался опустошен такой тренерской рокировкой, и долгосрочное будущее Билли в "Брайтоне" уже поставлено под вопрос.