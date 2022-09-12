"Ньюкасл" подписал Кариуса

Лорис Кариус Бывший голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус официально присоединился к "Ньюкаслу", заключив краткосрочный контракт.

Отправив Мартина Дубравку в аренду в "Манчестер Юнайтед", вскоре "Ньюкасл" столкнулся с тем, что Карл Дарлоу получил травму лодыжки на тренировке.

Таким образом, первый номер "сорок" Ник Поуп остался без страховки, и клуб с "Сент-Джеймс Парк" был вынужден обратиться на рынок свободных агентов для укрепления последнего рубежа.

Так "Ньюкасл" обратил внимание на Кариуса, который находился без клуба с конца прошлого сезона, когда истек его контракт "Ливерпулем", но который не играл за "красных" с мая 2018.

Контракт Лориса с "сороками" рассчитан до января и предусматривает опцию продления до конца сезона.

"Я взволнован. Это хорошая возможность и замечательный проект. Мне не потребовалось много времени, чтобы принять это решение".

"Ньюкасл" обладает отличным тренером и играет в действительно привлекательный футбол. Я чувствовал, что это правильный проект для меня, и я в предвкушении работы с тренерами и своими новыми партнерами по команде", — сообщил 29-летний немец.


Метки Кариус, Ливерпуль, Ньюкасл, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 12.09.2022 21:00

Количество просмотров Просмотров: 613

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Последние комментарии:




  1. seregaball 12.09.2022 22:01 # seregaball
    Лучше бы ты остался в Майнц, до сих пор бы играл

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  2. hammersmith 12.09.2022 21:50 # hammersmith
    пхахаххаха властелины баляяя

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  3. isidro 12.09.2022 21:28 # isidro
    Пошла карьера в гору, вот он уже и в топ-клубе

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  4. liverbro 12.09.2022 21:23 # liverbro
    Голубятня подлетела,как мухи на гавно)ох уж эти жизненные комплексы)

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  5. true-manc 12.09.2022 21:20 # true-manc
    эталонный портовый даун, легенда колбасных педиков

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  6. mancityman 12.09.2022 21:19 # mancityman
    Петух!!!

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  7. superglor 12.09.2022 21:02 # superglor
    Герцог!

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