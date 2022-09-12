"Ньюкасл" подписал Кариуса

Бывший голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус официально присоединился к "Ньюкаслу", заключив краткосрочный контракт.

Отправив Мартина Дубравку в аренду в "Манчестер Юнайтед", вскоре "Ньюкасл" столкнулся с тем, что Карл Дарлоу получил травму лодыжки на тренировке.



Таким образом, первый номер "сорок" Ник Поуп остался без страховки, и клуб с "Сент-Джеймс Парк" был вынужден обратиться на рынок свободных агентов для укрепления последнего рубежа.



Так "Ньюкасл" обратил внимание на Кариуса, который находился без клуба с конца прошлого сезона, когда истек его контракт "Ливерпулем", но который не играл за "красных" с мая 2018.



Контракт Лориса с "сороками" рассчитан до января и предусматривает опцию продления до конца сезона.



"Я взволнован. Это хорошая возможность и замечательный проект. Мне не потребовалось много времени, чтобы принять это решение".



"Ньюкасл" обладает отличным тренером и играет в действительно привлекательный футбол. Я чувствовал, что это правильный проект для меня, и я в предвкушении работы с тренерами и своими новыми партнерами по команде", — сообщил 29-летний немец.