Премьер-Лига отложила три матча 8-го тура, остальные будут сыграны

Премьер-Лига приняла решение отложить три матча 8-го тура — остальные семь будут сыграны в назначенное время.

Как говорится в заявлении Премьер-Лиги, из-за связанных с похоронами королевы Елизаветы II событий в ближайший уикенд не смогут сыграть "Челси" против "Ливерпуля" на "Стэмфорд Бридж" и "Манчестер Юнайтед" против "Лидса" на "Олд Траффорд".



Кроме того, еще на прошлой неделе Премьер-Лига объявила, что матч 8-го тура между "Брайтоном" и "Кристал Пэлас" будет отложен из-за забастовки работников железной дороги.



Матч между "Брентфордом" и "Арсеналом", тоже находившийся по угрозой, все-таки состоится, но его время было изменено — игра начнется в 12 часов по местному времени (14 часов по Москве) в воскресенье.



Все семь запланированных на ближайший уикенд матчей Премьер-Лиги будут сопровождаться церемонией, посвященной памяти Елизаветы II.