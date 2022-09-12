Клопп ожидает реакции от "Ливерпуля" на "шоу ужасов"

Юрген КлоппГлавный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что ожидает реакции от своей команды на "шоу ужасов" в матче Лиги Чемпионов против "Наполи" на прошлой неделе.

Выезд в Неаполь на прошлой неделе обернулся для "Ливерпуля" поражением 4:1 при крайне скверной игре.

Во вторник "красным" играть дома против "Аякса", и Клопп рассчитывает, что его команда прибавит — прежде всего в обороне.

"Мы обязаны отреагировать, и мы знаем это".

"Я несколько раз пересматривал матч, и это было настоящее шоу ужасов. Мы показали парням нарезки. Они и так понимали свои ошибки, но теперь, когда они увидели это снова, им стало по-настоящему ясно".

"Это был худший матч с момента, как я пришел сюда. В других матчах, против "Виллы" на выезде (поражение 7:2 в 2020 году), мы хотя бы проблесками были собой. В данном конкретном матче не было ничего".

"Практически восемь из 11 игроков сыграли ниже своего уровня, а остальные трое не показали высшего уровня — просто свою обычную игру. Вы видели все эти индивидуальные ошибки. Ты должен придерживаться общей идеи, и все, что мы делали здесь с момента моего прихода, базируется на очень надежной, если не идеальной обороне. С этого все начинается, и над этим мы должны поработать. Все мы должны осознать, что все начинается с обороны", — цитирует Клоппа The Independent.



Метки Клопп, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Наполи

Автор mihajlo   

Дата 12.09.2022 19:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 12.09.2022 19:05 # true-manc
    у лузерпуля нет характера, о чём этот болван?

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  2. lexa-arsenal 12.09.2022 19:02 # lexa-arsenal
    У далбаеба крыша поехала, "шоу ужасов", орууууу

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