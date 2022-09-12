Клопп ожидает реакции от "Ливерпуля" на "шоу ужасов"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что ожидает реакции от своей команды на "шоу ужасов" в матче Лиги Чемпионов против "Наполи" на прошлой неделе.

Выезд в Неаполь на прошлой неделе обернулся для "Ливерпуля" поражением 4:1 при крайне скверной игре.



Во вторник "красным" играть дома против "Аякса", и Клопп рассчитывает, что его команда прибавит — прежде всего в обороне.



"Мы обязаны отреагировать, и мы знаем это".



"Я несколько раз пересматривал матч, и это было настоящее шоу ужасов. Мы показали парням нарезки. Они и так понимали свои ошибки, но теперь, когда они увидели это снова, им стало по-настоящему ясно".



"Это был худший матч с момента, как я пришел сюда. В других матчах, против "Виллы" на выезде (поражение 7:2 в 2020 году), мы хотя бы проблесками были собой. В данном конкретном матче не было ничего".



"Практически восемь из 11 игроков сыграли ниже своего уровня, а остальные трое не показали высшего уровня — просто свою обычную игру. Вы видели все эти индивидуальные ошибки. Ты должен придерживаться общей идеи, и все, что мы делали здесь с момента моего прихода, базируется на очень надежной, если не идеальной обороне. С этого все начинается, и над этим мы должны поработать. Все мы должны осознать, что все начинается с обороны", — цитирует Клоппа The Independent.