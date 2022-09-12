Канте отказывается от нового контракта с "Челси"

Нголо Канте Полузащитник Нголо Канте отказывается подписывать новый контракт с "Челси", что грозит клубу потерей игрока безо всякой компенсации.

По информации The Athletic, переговоры между Канте и "Челси" о продлении сотрудничества стартовали еще в прошлом году, но затем были приостановлены из-за процесса смены владельцев клуба.

31-летний француз счастлив на "Стэмфорд Бридж" и хотел бы завершить здесь свою карьеру, однако его не устраивает срок предлагаемого контракта.

Дело в том, что предыдущие боссы "Челси" предлагали Канте новое соглашение на три года с опцией продления на 12 месяцев. Новый хозяин клуба Тодд Бели готов заключить с Нголо сделку только на два года с той же опцией.

Только два гарантированных года по контракту — это не то, чего хочет Канте. 31-летний Кулибали, присоединившийся к "синим" в июле, получил сделку сразу на четыре года.

Если компромисс не будет достигнут, Канте, который в данный момент отсутствует с травмой, может покинуть "Челси" свободным агентом в конце сезона.

Также сообщается, что два неназванных клуба Премьер-Лиги внимательно следят за контрактной ситуацией Нголо. Также к французу существует интерес в Европе.


Метки Канте, контракты, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.09.2022 18:00

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Последние комментарии:




  1. isidro 12.09.2022 19:12 # isidro
    Заслужил контракт на 4 года шкет, владельцы не там, где нужно пытаются сэкономить

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  2. che-ger 12.09.2022 19:08 # che-ger
    Вот такой неграмотной политикой и развалится клуб , что значит тупому Кулибали 4 года а Канте авторитет , выиграл для клуба всё, а ему 2+1.

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  3. kukuruzzo 12.09.2022 18:53 # kukuruzzo
    В Париж

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  4. b84 12.09.2022 18:44 # b84
    В Ливерпуль.

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  5. moneymaker 12.09.2022 18:38 # moneymaker
    В Арсенале будет зимой

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  6. ataman 12.09.2022 18:21 # ataman
    3 года полюбак полезным ещё будет

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  7. theo-zm 12.09.2022 18:07 # theo-zm
    Он лучший игрок последних лет пяти шести мира

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  8. jirrort 12.09.2022 18:01 # jirrort
    Травмы ебучие :(

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  9. thegodfather 12.09.2022 18:01 # thegodfather
    Не отказывается, а хочет более длительный, чем предлагают.

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