Канте отказывается от нового контракта с "Челси"
Полузащитник Нголо Канте отказывается подписывать новый контракт с "Челси", что грозит клубу потерей игрока безо всякой компенсации.
По информации The Athletic, переговоры между Канте и "Челси" о продлении сотрудничества стартовали еще в прошлом году, но затем были приостановлены из-за процесса смены владельцев клуба.
31-летний француз счастлив на "Стэмфорд Бридж" и хотел бы завершить здесь свою карьеру, однако его не устраивает срок предлагаемого контракта.
Дело в том, что предыдущие боссы "Челси" предлагали Канте новое соглашение на три года с опцией продления на 12 месяцев. Новый хозяин клуба Тодд Бели готов заключить с Нголо сделку только на два года с той же опцией.
Только два гарантированных года по контракту — это не то, чего хочет Канте. 31-летний Кулибали, присоединившийся к "синим" в июле, получил сделку сразу на четыре года.
Если компромисс не будет достигнут, Канте, который в данный момент отсутствует с травмой, может покинуть "Челси" свободным агентом в конце сезона.
Также сообщается, что два неназванных клуба Премьер-Лиги внимательно следят за контрактной ситуацией Нголо. Также к французу существует интерес в Европе.
12.09.2022 18:00
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Последние комментарии:
Заслужил контракт на 4 года шкет, владельцы не там, где нужно пытаются сэкономить
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Вот такой неграмотной политикой и развалится клуб , что значит тупому Кулибали 4 года а Канте авторитет , выиграл для клуба всё, а ему 2+1.
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В Париж
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В Ливерпуль.
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В Арсенале будет зимой
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3 года полюбак полезным ещё будет
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Он лучший игрок последних лет пяти шести мира
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Травмы ебучие :(
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Не отказывается, а хочет более длительный, чем предлагают.
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