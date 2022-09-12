Канте отказывается от нового контракта с "Челси"

Полузащитник Нголо Канте отказывается подписывать новый контракт с "Челси", что грозит клубу потерей игрока безо всякой компенсации.

По информации The Athletic, переговоры между Канте и "Челси" о продлении сотрудничества стартовали еще в прошлом году, но затем были приостановлены из-за процесса смены владельцев клуба.



31-летний француз счастлив на "Стэмфорд Бридж" и хотел бы завершить здесь свою карьеру, однако его не устраивает срок предлагаемого контракта.



Дело в том, что предыдущие боссы "Челси" предлагали Канте новое соглашение на три года с опцией продления на 12 месяцев. Новый хозяин клуба Тодд Бели готов заключить с Нголо сделку только на два года с той же опцией.



Только два гарантированных года по контракту — это не то, чего хочет Канте. 31-летний Кулибали, присоединившийся к "синим" в июле, получил сделку сразу на четыре года.



Если компромисс не будет достигнут, Канте, который в данный момент отсутствует с травмой, может покинуть "Челси" свободным агентом в конце сезона.



Также сообщается, что два неназванных клуба Премьер-Лиги внимательно следят за контрактной ситуацией Нголо. Также к французу существует интерес в Европе.