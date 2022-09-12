УЕФА отложил матч между "Арсеналом" и ПСВ

Запланированный на четверг матч группового этапа Лиги Европы между "Арсеналом" и ПСВ был отложен из-за дефицита полицейских сил в Лондоне.

19 сентября в Вестминстерском аббатстве состоятся похороны королевы Елизаветы II, что потребует масштабной полицейской операции, подготовка к которой уже началась.



Выделить ресурсы еще и на обеспечение матча Лиги Европы на "Эмирейтс" в четверг вечером столичная полиция просто не может, поэтому УЕФА был вынужден отложить игру.



Пока неясно, будет матч перенесен на другую дату или все же состоится в четверг, но на другом стадионе. В официальном заявлении "Арсенала" просто говорится, что клуб "работает с властями над переносом матча".



Добавим, матчам Лиги Чемпионов "Ливерпуль" — "Аякс" на "Энфилде" во вторник и "Челси" — "Ред Булл" на "Стэмфорд Бридж" в среду перенос не грозит.