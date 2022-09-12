УЕФА отложил матч между "Арсеналом" и ПСВ

Арсенал Запланированный на четверг матч группового этапа Лиги Европы между "Арсеналом" и ПСВ был отложен из-за дефицита полицейских сил в Лондоне.

19 сентября в Вестминстерском аббатстве состоятся похороны королевы Елизаветы II, что потребует масштабной полицейской операции, подготовка к которой уже началась.

Выделить ресурсы еще и на обеспечение матча Лиги Европы на "Эмирейтс" в четверг вечером столичная полиция просто не может, поэтому УЕФА был вынужден отложить игру.

Пока неясно, будет матч перенесен на другую дату или все же состоится в четверг, но на другом стадионе. В официальном заявлении "Арсенала" просто говорится, что клуб "работает с властями над переносом матча".

Добавим, матчам Лиги Чемпионов "Ливерпуль" — "Аякс" на "Энфилде" во вторник и "Челси" — "Ред Булл" на "Стэмфорд Бридж" в среду перенос не грозит.


Метки Арсенал, Лига Европы, ПСВ, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 12.09.2022 17:00

Количество просмотров Просмотров: 390

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Последние комментарии:




  1. easports 12.09.2022 17:37 # easports
    таков путь воина

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  2. jirrort 12.09.2022 17:22 # jirrort
    Все, абсолютно все ссут на гейгунеров

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  3. chelsea88 12.09.2022 17:17 # chelsea88
    Правильно, еще надо было обоссать прилюдно жалких гейгуннеров.

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  4. slavaukraine 12.09.2022 17:13 # slavaukraine
    оруууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу

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