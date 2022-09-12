Робертсон пропустит матч с "Аяксом" из-за травмы колена

Левый защитник Энди Робертсон пополнил лазарет "Ливерпуля" с травмой колена.

Робертсон полностью провел предыдущий матч "Ливерпуля" — против "Наполи" в Лиге Чемпионов в прошлую среду.



А вот матч второго тура группового этапа против "Аякса" во вторник вечером капитан сборной Шотландии будет вынужден пропустить.



Как сообщает Liverpool Echo, Робертсон покидал тренировочную базу "красных" в Керби накануне со специальной защитной накладкой на колене.



Травма Энди не выглядит слишком серьезной, однако 28-летний шотландец рискует пропустить и выезд к "Челси" в рамках Премьер-Лиги в ближайшее воскресенье.