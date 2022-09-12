Робертсон пропустит матч с "Аяксом" из-за травмы колена

Энди Робертсон Левый защитник Энди Робертсон пополнил лазарет "Ливерпуля" с травмой колена.

Робертсон полностью провел предыдущий матч "Ливерпуля" — против "Наполи" в Лиге Чемпионов в прошлую среду.

А вот матч второго тура группового этапа против "Аякса" во вторник вечером капитан сборной Шотландии будет вынужден пропустить.

Как сообщает Liverpool Echo, Робертсон покидал тренировочную базу "красных" в Керби накануне со специальной защитной накладкой на колене.

Травма Энди не выглядит слишком серьезной, однако 28-летний шотландец рискует пропустить и выезд к "Челси" в рамках Премьер-Лиги в ближайшее воскресенье.


Метки Ливерпуль, Робертсон, травмы

Автор mihajlo   

Дата 12.09.2022 16:00

Количество просмотров Просмотров: 432

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. true-manc 12.09.2022 16:54 # true-manc
    это как же долго и интенсивно он, стоя на коленях, сосировал, что получил травму, орууу

    (ответить)

  2. ratamahatta 12.09.2022 16:37 # ratamahatta
    Гнилой игрок с тупым колбасным eбaлом
    Rip

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: