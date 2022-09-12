Робертсон пропустит матч с "Аяксом" из-за травмы колена
Левый защитник Энди Робертсон пополнил лазарет "Ливерпуля" с травмой колена.
Робертсон полностью провел предыдущий матч "Ливерпуля" — против "Наполи" в Лиге Чемпионов в прошлую среду.
А вот матч второго тура группового этапа против "Аякса" во вторник вечером капитан сборной Шотландии будет вынужден пропустить.
Как сообщает Liverpool Echo, Робертсон покидал тренировочную базу "красных" в Керби накануне со специальной защитной накладкой на колене.
Травма Энди не выглядит слишком серьезной, однако 28-летний шотландец рискует пропустить и выезд к "Челси" в рамках Премьер-Лиги в ближайшее воскресенье.
12.09.2022 16:00
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Последние комментарии:
это как же долго и интенсивно он, стоя на коленях, сосировал, что получил травму, орууу
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Гнилой игрок с тупым колбасным eбaлом
Rip
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