Диего Коста вернулся в Премьер-Лигу

Диего Коста "Вулверхэмптон" официально объявил переходе в клуб свободным агентом нападающего Диего Косты.

Коста находился без клуба с января, когда он расстался с "Атлетико Минейро". Возможно, в другой раз "Вулверхэмптон" и не обратил бы внимания на Диего, однако новичок "волков" Саша Калайджич получил тяжелую травму уже в своем дебютном матче за клуб.

Поскольку на момент травмы Калайджича трансферное окно уже закрылось, "Вулверхэмптон" был вынужден обратиться на рынок свободных агентом для укрепления позиции, на которой у главного тренера Бруну Лаже остался только 31-летний Рауль Хименес.

В итоге "волки" заключили с Костой контракт до конца сезона 2022/23. Диего присоединился к английскому клубу после того, как в результате апелляции к FA получил разрешение на работу — автоматически сделать это ему не удалось.

Ранее в своей карьере 33-летний испанец бразильского происхождения провел три сезона в "Челси", забив 58 голов в 120 матчах и завоевав два титула Премьер-Лиги с Кубком Лиги.

"Мы абсолютно рады приветствовать Диего Косту в "Вулверхэмптоне" и его возвращение в Премьер-Лигу. Диего, серийный победитель с багажом опыта на высочайшем уровне, добавит нечто уникальное нашей раздевалке и на поле, и мы предвкушаем его влияние на наши матчи и тренировки в этом сезоне", — сообщил президент "волков" Джефф Ши про бывшего нападающего "Атлетико".

Дебютировать за свой новый клуб Коста сможет в матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в ближайшую субботу, если, конечно, эта игра не будет отложена.

Диего Коста


Метки Атлетико Минейро, Вулверхэмптон, Коста, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 12.09.2022 15:00

Количество просмотров Просмотров: 956

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Последние комментарии:




  1. ian 12.09.2022 15:51 # ian
    Не понял гона на Михайло, который отписывается только на новый год.
    Он то хоть чё вам сделал, ёпт?

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  2. xaram-ykt 12.09.2022 15:46 # xaram-ykt
    Челси вздрогнули

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  3. chelseafcthebest 12.09.2022 15:45 # chelseafcthebest
    — Грэм Поттер о работе с игроками:

    "Нужно создать команду, которая сражается, где игроки уважают друг-друга, являются честными и работают вместе. Мы попытаемся поработать используя комбинацию футбольных и человеческих ценностей".

    "Думаю, нужно знать, что игроки в первую очередь люди, и самое главное их понять. Нужно понять, что их мотивирует, и какие они люди. Исходя из этого, нужно постараться найти точки соприкосновения, попытаться построить отношения и эффективно общаться каждый день. Нужно построить уважение, доверие и честность, поэтому моей отправной точкой в первую очередь всегда является знакомство с человеком, и только затем с игроком".


    Императооор

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  4. electric 12.09.2022 15:45 # electric
    Михужло какой из 4 псов на фото?

    (ответить)

  5. ian 12.09.2022 15:37 # ian
    Отпразднует ли Диего гол в ворота Челси?

    (ответить)

  6. lancerlancer1 12.09.2022 15:33 # lancerlancer1
    С праздником, хохлушечки!

    Сегодня, 12 сентября, отмечается важный праздник – День Виртуальной бутылки!

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  7. chelseafcthebest 12.09.2022 15:20 # chelseafcthebest
    https://t.me/c/1233777422/37187

    Оруууу. Путин пшел вон!

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  8. chelsea-super 12.09.2022 15:19 # chelsea-super
    Эти собаки Джерард, Шктрел и Шелви.

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  9. skydreams 12.09.2022 15:15 # skydreams
    Диего Диего Диего!

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  10. arsenalbigfan 12.09.2022 15:11 # arsenalbigfan
    хахаха, ска, псина держит псин

    (ответить)

  11. kellborn 12.09.2022 15:06 # kellborn
    its so funny see this photo if you know than Kosta ran over his dog with the car.

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  12. brown-ale 12.09.2022 15:05 # brown-ale
    Уже поводок от Ба принял.

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  13. superglor 12.09.2022 15:05 # superglor
    Не успел вернуться уже взял псину Джеррарда на поводок.

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  14. great-alexander 12.09.2022 15:04 # great-alexander
    Когда братья-волки вместе, то все хохло-цыганские шакалы плачут!

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  15. chelseafcthebest 12.09.2022 15:03 # chelseafcthebest
    Ору красиво императоррррр
    Е6ырь лузиркуйни ахаха

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  16. van-dijk 12.09.2022 15:03 # van-dijk
    Ёбырь Щёлси подъехал.

    (ответить)

  17. slavaukraine 12.09.2022 15:01 # slavaukraine
    http://fapl.ru/upload/2022/09/costa520.jpg

    Я и на поводке - ian, sausage, mihajlo

    (ответить)

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