Диего Коста вернулся в Премьер-Лигу

"Вулверхэмптон" официально объявил переходе в клуб свободным агентом нападающего Диего Косты.

Коста находился без клуба с января, когда он расстался с "Атлетико Минейро". Возможно, в другой раз "Вулверхэмптон" и не обратил бы внимания на Диего, однако новичок "волков" Саша Калайджич получил тяжелую травму уже в своем дебютном матче за клуб.



Поскольку на момент травмы Калайджича трансферное окно уже закрылось, "Вулверхэмптон" был вынужден обратиться на рынок свободных агентом для укрепления позиции, на которой у главного тренера Бруну Лаже остался только 31-летний Рауль Хименес.



В итоге "волки" заключили с Костой контракт до конца сезона 2022/23. Диего присоединился к английскому клубу после того, как в результате апелляции к FA получил разрешение на работу — автоматически сделать это ему не удалось.



Ранее в своей карьере 33-летний испанец бразильского происхождения провел три сезона в "Челси", забив 58 голов в 120 матчах и завоевав два титула Премьер-Лиги с Кубком Лиги.



"Мы абсолютно рады приветствовать Диего Косту в "Вулверхэмптоне" и его возвращение в Премьер-Лигу. Диего, серийный победитель с багажом опыта на высочайшем уровне, добавит нечто уникальное нашей раздевалке и на поле, и мы предвкушаем его влияние на наши матчи и тренировки в этом сезоне", — сообщил президент "волков" Джефф Ши про бывшего нападающего "Атлетико".



Дебютировать за свой новый клуб Коста сможет в матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в ближайшую субботу, если, конечно, эта игра не будет отложена.



