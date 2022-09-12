Диего Коста вернулся в Премьер-Лигу
"Вулверхэмптон" официально объявил переходе в клуб свободным агентом нападающего Диего Косты.
Коста находился без клуба с января, когда он расстался с "Атлетико Минейро". Возможно, в другой раз "Вулверхэмптон" и не обратил бы внимания на Диего, однако новичок "волков" Саша Калайджич получил тяжелую травму уже в своем дебютном матче за клуб.
Поскольку на момент травмы Калайджича трансферное окно уже закрылось, "Вулверхэмптон" был вынужден обратиться на рынок свободных агентом для укрепления позиции, на которой у главного тренера Бруну Лаже остался только 31-летний Рауль Хименес.
В итоге "волки" заключили с Костой контракт до конца сезона 2022/23. Диего присоединился к английскому клубу после того, как в результате апелляции к FA получил разрешение на работу — автоматически сделать это ему не удалось.
Ранее в своей карьере 33-летний испанец бразильского происхождения провел три сезона в "Челси", забив 58 голов в 120 матчах и завоевав два титула Премьер-Лиги с Кубком Лиги.
"Мы абсолютно рады приветствовать Диего Косту в "Вулверхэмптоне" и его возвращение в Премьер-Лигу. Диего, серийный победитель с багажом опыта на высочайшем уровне, добавит нечто уникальное нашей раздевалке и на поле, и мы предвкушаем его влияние на наши матчи и тренировки в этом сезоне", — сообщил президент "волков" Джефф Ши про бывшего нападающего "Атлетико".
Дебютировать за свой новый клуб Коста сможет в матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в ближайшую субботу, если, конечно, эта игра не будет отложена.
12.09.2022 15:00
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Последние комментарии:
Не понял гона на Михайло, который отписывается только на новый год.
Он то хоть чё вам сделал, ёпт?
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Челси вздрогнули
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— Грэм Поттер о работе с игроками:
"Нужно создать команду, которая сражается, где игроки уважают друг-друга, являются честными и работают вместе. Мы попытаемся поработать используя комбинацию футбольных и человеческих ценностей".
"Думаю, нужно знать, что игроки в первую очередь люди, и самое главное их понять. Нужно понять, что их мотивирует, и какие они люди. Исходя из этого, нужно постараться найти точки соприкосновения, попытаться построить отношения и эффективно общаться каждый день. Нужно построить уважение, доверие и честность, поэтому моей отправной точкой в первую очередь всегда является знакомство с человеком, и только затем с игроком".
Императооор
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Михужло какой из 4 псов на фото?
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Отпразднует ли Диего гол в ворота Челси?
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С праздником, хохлушечки!
Сегодня, 12 сентября, отмечается важный праздник – День Виртуальной бутылки!
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Оруууу. Путин пшел вон!
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Эти собаки Джерард, Шктрел и Шелви.
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Диего Диего Диего!
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хахаха, ска, псина держит псин
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its so funny see this photo if you know than Kosta ran over his dog with the car.
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Уже поводок от Ба принял.
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Не успел вернуться уже взял псину Джеррарда на поводок.
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Когда братья-волки вместе, то все хохло-цыганские шакалы плачут!
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Ору красиво императоррррр
Е6ырь лузиркуйни ахаха
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Ёбырь Щёлси подъехал.
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http://fapl.ru/upload/2022/09/costa520.jpg
Я и на поводке - ian, sausage, mihajlo
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