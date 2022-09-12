Футбольная Лига возобновляет матчи со вторника

Футбольная Лига объявила о возобновлении своих матчей, начиная со вторника, 13 сентября.

Как и Премьер-Лига, Футбольная Лига отложила все свои матчи, которые были назначены на минувший уикенд. Причиной этому стала смерь королевы Елизаветы II.



И хотя национальный траур продолжается, а королевские похороны состоятся только 19 сентября, Чемпионшип, Лига Один и Лига возвращаются к своему графику, а даты отложенных матчей будут определены позже.



Теперь соответствующее решение должна принять Премьер-Лига. Если говорить о матчах еврокубков посреди недели, то здесь под угрозой лишь встреча "Арсенала" и ПСВ в рамках Лиги Европы в четверг, сообщает The Guardian.