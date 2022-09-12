Оуэн считает, что "Тоттенхэм" способен достичь полуфинала Лиги Чемпионов

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн считает, что "Тоттенхэм" способен достичь полуфинальной стадии Лиги Чемпионов.

Благодаря завоеванию четвертого места в прошлом сезоне Премьер-Лиги "Тоттенхэм" вернулся в Лигу Чемпионов, где стартовал с победы 2:0 над Марселем" на прошлой недели.



По мнению Оуэна, у команды Антонио Конте есть все слагаемые, чтобы задержаться в турнире до середины мая.



"Они обладают замечательным сочетанием игроков, и я думаю, они могут далеко продвинуться в этом соревновании".



"Я уверен, что они выйдут в плей-офф. Я бы не удивился, если они достигнут полуфинала. У них очень хорошая команда, они стали значительно лучше, чем в прошлом году".



"У них отличая команда, отличный стадион, отличные игроки — эта команда далеко зайдет", — сообщил Оуэн BT Sport.