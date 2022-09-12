Оуэн считает, что "Тоттенхэм" способен достичь полуфинала Лиги Чемпионов

Майкл Оуэн Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн считает, что "Тоттенхэм" способен достичь полуфинальной стадии Лиги Чемпионов.

Благодаря завоеванию четвертого места в прошлом сезоне Премьер-Лиги "Тоттенхэм" вернулся в Лигу Чемпионов, где стартовал с победы 2:0 над Марселем" на прошлой недели.

По мнению Оуэна, у команды Антонио Конте есть все слагаемые, чтобы задержаться в турнире до середины мая.

"Они обладают замечательным сочетанием игроков, и я думаю, они могут далеко продвинуться в этом соревновании".

"Я уверен, что они выйдут в плей-офф. Я бы не удивился, если они достигнут полуфинала. У них очень хорошая команда, они стали значительно лучше, чем в прошлом году".

"У них отличая команда, отличный стадион, отличные игроки — эта команда далеко зайдет", — сообщил Оуэн BT Sport.


Метки Лига Чемпионов, Оуэн, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 12.09.2022 13:00

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Последние комментарии:




  1. chelseaaaa 12.09.2022 13:17 # chelseaaaa
    В четвертьфинале должны быть, так нельзя заранее загадывать можно в плей офф на Баварию попасть или Реал и все...

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  2. dexter 12.09.2022 13:16 # dexter
    Майки с коня упал по ходу.

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  3. mancunia-planet 12.09.2022 13:05 # mancunia-planet
    С Контэ возможно всё.

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