"Арсенал" может отправить Маркиньоса в аренду в январе

"Арсенал" рассматривает возможность отправить в аренду вингера Маркиньоса на вторую половину этого сезона.

Минувшим летом Маркиньос едва не перешел из "Сан-Паулу" в "Вулверхэмптон", уже заключив предварительный контракт с "волками".



Однако после вмешательства главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты 19-летний бразилец выбрал "канониров", которым он обошелся в 3 миллиона фунтов.



Изначально план "Арсенала" состоял в том, чтобы отправить Маркиньоса в аренду на этот сезон, но юниор произвел хорошее впечатление на Артету в предсезонный период и остался.



Впрочем, пока Маркиньос не может претендовать на место в стартовом составе "Арсенала", хотя уже продемонстрировал свой талант, отметившись голом и результативной передачей против "Цюриха" в Лиге Европы. То, кстати, был дебют вингера за "канониров".



Как сообщает The Sun, Артета будет готов отпустить Маркиньоса за регулярной игровой практикой в январе — но при одном условии: если "Арсеналу" удастся пригласить другого вингера в зимнее трансферное окно.



Даже если Маркиньос уйдет, это будет простая аренда, без опции выкупа. Долгосрочное будущее бразильца связано с "Арсеналом".