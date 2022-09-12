"Бавария" опровергла слухи о переговорах с Кейном

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич опроверг слухи о переговорах с нападающим "Тоттенхэма" Харри Кейном.

Ранее в сентябре в немецкой прессе появилась информация, что "Бавария" планирует приобрести Кейна следующим летом и уже попросила Харри не продлевать свой контракт, от которого после окончания этого сезона останется только 12 месяцев.



Однако Салихамиджич уверяет, что "Бавария" не только не контактировала с Кейном, но и вообще, возможно, не будет нуждаться еще в одном нападающем.



"Я не разговаривал ни с кем из лагеря Харри Кейна. Мы верим в своих игроков: Сержа (Гнабри), Садио (Мане), Шупо-Мотинга, Теля".



"Эти парни должны прибавить. У нас есть восемь игроков на четыре позиции. В конце концов ты должен смотреть, что предлагает рынок, а мы не нашли никого лучше, чем уже обладаем", — сообщил Салихамиджич Sport1.