Анри считает, что Мбаппе лучше Холанда
Легенда "Арсенала" Тьерри Анри считает, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе лучше, чем Эрлинг Холанд из "Манчестер Сити".
Холанд впечатляющим образом начал свою английскую карьеру, забив семь голов в 12 первых матчах за "Сити". Однако Анри указывает на то, что Мбаппе умеет все то же самое и даже больше, являясь более разносторонним игроком.
"Мбаппе может созидать и завершать. Холанд не созидает, он только завершает".
"Мбаппе может сыграть справа и слева. Он может сыграть по центру. Холанд может сыграть только по центру".
"Холанд — великолепный игрок, и с ним они ("Сити") могли бы выиграть Лигу Чемпионов в прошлом году. Если бы это он завершал моменты, которые они упустили против "Реала", они бы забили еще гол-другой. Но пока что я отдаю предпочтение Мбаппе", — сообщил Анри CBS Sports.
12.09.2022 10:00
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