Дейн поведал, что Коул ушел из "Арсенала" ради лишних 5,000 фунтов в неделю
Бывший вице-президент "Арсенал" Дэвид Дейн рассказал, что защитник Эшли Коул бросил "канониров", потому что в "Челси" ему предложили зарплату на 5,000 фунтов в неделю больше.
Коул зарекомендовал себя одним из лучших левых защитников в мире своей игрой за "Арсенал", с которым он завоевал два титула Премьер-Лиги и три Кубка Англии.
Не обладая большими финансовыми ресурсами, "канониры" сделали все возможное, чтобы заключить новый контракт с Эшли, но тот все равно ушел в "Челси" в 2006 году.
"Ты смотришь на футбол сейчас, и здесь есть "Челси", "Манчестер Сити" и даже "Ньюкасл". У нас не было таких же мускулов. У нас были богатые люди, но не миллиардеры. У нас не было достаточно денег, чтобы финансировать новый стадион и приобретения в команду. Мы пытались танцевать сразу на двух свадьбах".
"Мы с Арсеном (Венгером) покидали собрания совета директоров с ощущением, что бьемся головой о стену. Мы потеряли Эшли Коула из-за того, что на стороне ему предложили лишние пять тысяч в неделю. То было очень сложное время. У нас были трения из-за стоимости стадиона, и нам приходилось держать зарплатную ведомость на разумном уровне. Арсен использовал каждую частичку своего мастерства, чтобы находить нам дешевых игроков. Многие тренеры не пошли бы на это", — цитирует Дейна Football.London.
12.09.2022 09:00
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с тех пор в синем недоклубе завелись рентбои и доят его по сей день)
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Значит, дело было совсем не деньгах.
Все, абсолютно все ссут на отсосенал.
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ну так в челси только наемники и играют же, ради денег, и это норм, туда не из-за денег ни один адекватный чел не пойдет
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Правильно поступил, он просто понял, что арсенал клуб пид0расов. Я уверен, что предложили бы челси ему зарплату меньше, он тоже согласился бы.
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лишние 5к, + пару топ трофеев, норм.
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