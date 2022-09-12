Дейн поведал, что Коул ушел из "Арсенала" ради лишних 5,000 фунтов в неделю

Бывший вице-президент "Арсенал" Дэвид Дейн рассказал, что защитник Эшли Коул бросил "канониров", потому что в "Челси" ему предложили зарплату на 5,000 фунтов в неделю больше.

Коул зарекомендовал себя одним из лучших левых защитников в мире своей игрой за "Арсенал", с которым он завоевал два титула Премьер-Лиги и три Кубка Англии.



Не обладая большими финансовыми ресурсами, "канониры" сделали все возможное, чтобы заключить новый контракт с Эшли, но тот все равно ушел в "Челси" в 2006 году.



"Ты смотришь на футбол сейчас, и здесь есть "Челси", "Манчестер Сити" и даже "Ньюкасл". У нас не было таких же мускулов. У нас были богатые люди, но не миллиардеры. У нас не было достаточно денег, чтобы финансировать новый стадион и приобретения в команду. Мы пытались танцевать сразу на двух свадьбах".



"Мы с Арсеном (Венгером) покидали собрания совета директоров с ощущением, что бьемся головой о стену. Мы потеряли Эшли Коула из-за того, что на стороне ему предложили лишние пять тысяч в неделю. То было очень сложное время. У нас были трения из-за стоимости стадиона, и нам приходилось держать зарплатную ведомость на разумном уровне. Арсен использовал каждую частичку своего мастерства, чтобы находить нам дешевых игроков. Многие тренеры не пошли бы на это", — цитирует Дейна Football.London.