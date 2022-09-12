Берхалтер: "Увольнение Тухеля — это позитив для Пулишича"

Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер считает, что увольнение его коллеги Томаса Тухеля из "Челси" может пойти на пользу вингеру Кристиану Пулишичу.

Пулишич был явно разочарован количеством игровых минут на "Стэмфорд Бридж" в последние месяцы, и это вызывало тревогу у Берхалтера и самого Кристиана в свете приближения ЧМ-2022 в Катаре.



Однако посреди прошлой недели "Челси" уволил Тухеля и назначил на его место Грэма Поттера, который, как надеется Берхалтер, будет больше доверять Пулишичу.



"Я не рад, когда кто-то теряет работу".



"Но если это означает, что у Кристиана будет больше шансов, тогда это позитивно, потому что он тот парень, который доказал, что может выступать на высочайшем уровне. Нам просто нужно подождать и посмотреть", — цитирует Берхалтера Daily Express.