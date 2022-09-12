Касильяс назвал Эдерсона вторым лучшим голкипером в мире
Легенда "Реала" и сборной Испании Икер Касильяс назвал Эдерсона из "Манчестер Сити" вторым лучшим голкипером в мире.
По мнению Касильяса, лучше Эдерсона только Тибо Куртуа, который сейчас является первым номером его бывшего клуба "Реала".
В пятерку лучших вратарей мира Икер также включил Яна Облака из "Атлетико", Марк-Андре Тер Штегена из "Барселоны" и Мануэля Нойера из "Баварии".
Другим звездным голкиперам вроде Алиссона из "Ливерпуля" или Эдуара Менди из "Челси" места в топ-5 по версии Касильяса не нашлось.
Do you agree with @IkerCasillas and his top 5 goalies list? pic.twitter.com/Tp4o0CPScG— 433 (@433) September 11, 2022
12.09.2022 07:00
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А где Кепа?
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Тер Штеген
Куртуа
Облак/Алиссон/Эдерсон
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не пойму что делает в списке тер штеген, и зачем упоминать менди, оба вратаря хороши, но не дотягивают до лучших из списка.
1. Куртуа
2. Облак Нойер Эдерсон Алиссон (все одинаково сильны)
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Обоссал нолисона
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Ханданович нет?
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Согласен полностью.
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