Касильяс назвал Эдерсона вторым лучшим голкипером в мире

Легенда "Реала" и сборной Испании Икер Касильяс назвал Эдерсона из "Манчестер Сити" вторым лучшим голкипером в мире.

По мнению Касильяса, лучше Эдерсона только Тибо Куртуа, который сейчас является первым номером его бывшего клуба "Реала".



В пятерку лучших вратарей мира Икер также включил Яна Облака из "Атлетико", Марк-Андре Тер Штегена из "Барселоны" и Мануэля Нойера из "Баварии".



Другим звездным голкиперам вроде Алиссона из "Ливерпуля" или Эдуара Менди из "Челси" места в топ-5 по версии Касильяса не нашлось.





