Касильяс назвал Эдерсона вторым лучшим голкипером в мире

Эдерсон Легенда "Реала" и сборной Испании Икер Касильяс назвал Эдерсона из "Манчестер Сити" вторым лучшим голкипером в мире.

По мнению Касильяса, лучше Эдерсона только Тибо Куртуа, который сейчас является первым номером его бывшего клуба "Реала".

В пятерку лучших вратарей мира Икер также включил Яна Облака из "Атлетико", Марк-Андре Тер Штегена из "Барселоны" и Мануэля Нойера из "Баварии".

Другим звездным голкиперам вроде Алиссона из "Ливерпуля" или Эдуара Менди из "Челси" места в топ-5 по версии Касильяса не нашлось.


Метки Касильяс, Манчестер Сити, Эдерсон

Автор mihajlo   

Дата 12.09.2022 07:00

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  1. ray-black 12.09.2022 08:27 # ray-black
    А где Кепа?

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  2. alexomck 12.09.2022 08:01 # alexomck
    Тер Штеген
    Куртуа
    Облак/Алиссон/Эдерсон

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  3. tursa 12.09.2022 07:55 # tursa
    не пойму что делает в списке тер штеген, и зачем упоминать менди, оба вратаря хороши, но не дотягивают до лучших из списка.
    1. Куртуа
    2. Облак Нойер Эдерсон Алиссон (все одинаково сильны)

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  4. pamparampam 12.09.2022 07:54 # pamparampam
    Обоссал нолисона

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  5. shvedko 12.09.2022 07:22 # shvedko
    Ханданович нет?

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  6. danny949494 12.09.2022 07:01 # danny949494
    Согласен полностью.

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