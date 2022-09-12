Премьер-Лига не планирует откладывать 8-й тур

Премьер-Лига склоняется к тому, чтобы сыграть матчи 8-го тура Премьер-Лиги — или хотя бы их большинство.

Напомним, 7-й тур Премьер-Лиги, как и остальные футбольные матчи в стране, был отложен полностью из-за смерти королевы Елизаветы II.



Существовали опасения, что могут быть отложены и запланированные на следующий уикенд матчи, однако боссы Премьер-Лиги, клубы и телекомпании делать этого не планируют, утверждает Daily Mirror.



Проблема может возникнуть лишь с проведением трех матчей Премьер-Лиги в столице: "Тоттенхэм" против "Лестера", "Брентфорд" против "Арсенала" и "Челси" против "Ливерпуля". Еще три поединка в Лондоне должны сыграть команды Футбольной Лиги.



Дело в том, что основные силы полиции будут стянуты на обеспечение безопасности королевских похорон 19 сентября, поэтому указанные матчи могут быть отложены или перенесены на нейтральные поля, но остальные игры это затронуть не должно.