Дейн призвал "Арсенал" вернуть Венгера

Бывший вице-президент "Арсенала" Дэвид Дейн призвал лондонский клуб вернуть экс-главного тренера Арсена Венгера в какой-нибудь роли.

Венгер покинул тренерский мостик "Арсенала" в 2018 году, за свои 22 сезона в клубе завоевав три титула Премьер-Лиги и семь Кубков Англии.



Последний год работы Арсена на "Эмирейтс" был омрачен массовыми протестами фанатов и ухудшением результатов, однако Дейн считает, что 72-летний француз заслуживает вернуться.



"Он творил чудеса, а они его просто отпустили. Он ушел, примерно как и я. Думаю, клуб обязан позаботиться об Арсене, хотя бы поговорить об этом. Они должны спросить, хочет ли он участвовать в жизни клуба? В какой роли? Нужно начать этот диалог. В моем случае этого не было, как и не было в его. И ему очень больно от этого. Я бы поступил иначе".



"Слушайте, вы не найдете другой такой мозг, который бы работал так каждый день недели. Он насквозь свой для "Арсенала", он провел 22 года в клубе. Разве его знания не заслуживают того, чтобы их использовать? Посмотрите, где он сейчас. Он недостаточно хорош для "Арсенала", но достаточно хорош, чтобы быть главой по глобальному развитию футбола в ФИФА и отвечать за 211 стран".



"Мы бесспорно должны его привлечь. Его знания, его навыки, его энциклопедическую осведомленность об игроках. Нужно это использовать", — сообщил Дейн Daily Mail.