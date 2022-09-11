Тухель: "Опустошен своим уходом из "Челси"
Томас Тухель впервые высказался по поводу своего увольнения с поста главного тренера "Челси".
Напомним, Тухель оставил свой пост в минувшую среду — на следующий день после поражения 1:0 от загребского "Динамо" в Лиге Чемпионов.
Выезд в Загреб был всего лишь седьмым матчем для "Челси" в этом сезоне с учетом всех соревнований, однако владелец лондонского клуба Тодд Бели решил, что "синим" с Томасом не по пути.
Тухель покидает "Челси" с тяжелым чувством на душе и напоследок благодарит каждого в клубе — кроме уволившего его владельца.
"Это одно из самых сложных заявлений, что мне когда-либо приходилось писать. Заявление, которое, как я надеялся, мне не потребуется много лет".
"Я опустошен тем, что мое время в "Челси" подошло к концу. Это клуб, в котором я чувствовал себя как дома — в профессиональном отношении и личном. Я так благодарен всему персоналу, игрокам и болельщикам за то, что позволили мне почувствовать себя комфортно с самого начала".
"Гордость и радость от того, что я помог команде выиграть Лигу Чемпионов и клубный Чемпионат Мира, останутся со мной навсегда. Для меня было честью стать частью истории клуба, и что бы ни ждало меня в будущем, воспоминания о последних 19 месяцах всегда будут занимать особенное место в моем сердце", — говорится в заявлении Тухеля.
11.09.2022 23:00
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Пиздухель: "Опустошен своим уходом из "Членси"
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Пи3духелян ((
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Юве могёт
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Теперь он стал натуралом, покинул бы эту помойку пораньше, возможно, даже сохранил бы брак.
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Всем давно известно, что в Челси любят вытереть ноги о тренера, и каждый новый обиженный манагер при этом недоумевает - а меня то за что?) Ни за что - таков клуб.)
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Тухель: "После увольнения я погрузился в темноту, как будто свет пропал во всем городе."
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Очередная легенда клуба, которую выгнали на мороз. Гнилой клубишко.
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