Тухель: "Опустошен своим уходом из "Челси"

Томас Тухель впервые высказался по поводу своего увольнения с поста главного тренера "Челси".

Напомним, Тухель оставил свой пост в минувшую среду — на следующий день после поражения 1:0 от загребского "Динамо" в Лиге Чемпионов.



Выезд в Загреб был всего лишь седьмым матчем для "Челси" в этом сезоне с учетом всех соревнований, однако владелец лондонского клуба Тодд Бели решил, что "синим" с Томасом не по пути.



Тухель покидает "Челси" с тяжелым чувством на душе и напоследок благодарит каждого в клубе — кроме уволившего его владельца.



"Это одно из самых сложных заявлений, что мне когда-либо приходилось писать. Заявление, которое, как я надеялся, мне не потребуется много лет".



"Я опустошен тем, что мое время в "Челси" подошло к концу. Это клуб, в котором я чувствовал себя как дома — в профессиональном отношении и личном. Я так благодарен всему персоналу, игрокам и болельщикам за то, что позволили мне почувствовать себя комфортно с самого начала".



"Гордость и радость от того, что я помог команде выиграть Лигу Чемпионов и клубный Чемпионат Мира, останутся со мной навсегда. Для меня было честью стать частью истории клуба, и что бы ни ждало меня в будущем, воспоминания о последних 19 месяцах всегда будут занимать особенное место в моем сердце", — говорится в заявлении Тухеля.