Терри вспомнил, как Уайз схватил его за горло

Деннис Уайз и Джон Терри Легенда "Челси" Джон Терри вспомнил, как бывший капитан "синих" Деннис Уайт схватил его за горло перед партнерами по команде.

Воспоминание Терри относится к 1998 году, когда "Челси" выиграл Кубок обладателей кубков, а Терри, едва ставший частью первой команды, получил свои первые серьезные деньги.

"В то время он (Уайз) был капитаном. Помню, я получил свой бонус за победу в Лиге Чемпионов как член первой команды. Я поступил глупо и купил машину на полученный бонус".

"В то время мне было 19. Я приехал на базу на своей новой машине, а в коридоре Уайзи схватил меня за горло перед всеми и сказал: "Ты что о себе возомнил? Иди и верни машину".

"Он заставил меня вернуть машину, на чем я потерял денег, а затем он взял меня, помог найти и купить дом, так что это был лучший совет. В то время мне было неловко, но это лучший совет, что я когда-либо получал".

"Поэтому я благодарен за такого рода вещи на своем пути. Он не только всегда приглядывал за первой командой, но и интересовался молодыми парнями", — цитирует Терри Football.London.


Метки Терри, Уайз, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.09.2022 22:00

Количество просмотров Просмотров: 589

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  1. ganinilyha 11.09.2022 22:49 # ganinilyha
    Научил пиздюка, что вкладывать надо в недвижку

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  2. metropol 11.09.2022 22:28 # metropol
    "В то время он (Уайз) был капитаном. Помню, я получил свой бонус за победу в Лиге Чемпионов как член первой команды.

    лига европы - предел мечтаний и реальная лч пенсов до ромки

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  3. danny949494 11.09.2022 22:22 # danny949494
    Лучший цз апл 2000-х

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  4. brown-ale 11.09.2022 22:13 # brown-ale
    Сделал Уайзу горловой.

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  5. superglor 11.09.2022 22:03 # superglor
    Схватил за горло и заставил идти греть унитаз.

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