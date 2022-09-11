Терри вспомнил, как Уайз схватил его за горло

Легенда "Челси" Джон Терри вспомнил, как бывший капитан "синих" Деннис Уайт схватил его за горло перед партнерами по команде.

Воспоминание Терри относится к 1998 году, когда "Челси" выиграл Кубок обладателей кубков, а Терри, едва ставший частью первой команды, получил свои первые серьезные деньги.



"В то время он (Уайз) был капитаном. Помню, я получил свой бонус за победу в Лиге Чемпионов как член первой команды. Я поступил глупо и купил машину на полученный бонус".



"В то время мне было 19. Я приехал на базу на своей новой машине, а в коридоре Уайзи схватил меня за горло перед всеми и сказал: "Ты что о себе возомнил? Иди и верни машину".



"Он заставил меня вернуть машину, на чем я потерял денег, а затем он взял меня, помог найти и купить дом, так что это был лучший совет. В то время мне было неловко, но это лучший совет, что я когда-либо получал".



"Поэтому я благодарен за такого рода вещи на своем пути. Он не только всегда приглядывал за первой командой, но и интересовался молодыми парнями", — цитирует Терри Football.London.