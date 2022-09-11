В "Эвертоне" опасаются, что Пикфорд слишком сильно бьет по мячу
Медицинский штаб "Эвертона" предполагает, что установил причину новой травмы голкипера Джордана Пикфорда.
Напомним, в безголевом дерби против "Ливерпуля" 3 сентября Пикфорд получил травму бедра и выбыл на месяц.
При этом Джордан, который теперь пропустит матчи сборной Англии позже в сентябре, полностью отыграл тот поединок Премьер-Лиги и отметился рядом блестящих спасений.
Проведя мозговой штурм, медики "Эвертона" решили, что Пикфорд прилагает слишком большое усилие при ударе, вводя мяч в поле от своих ворот, сообщает The Sun.
До сих умение делать длинный пас считалось козырем Джордана, который в прошлом месяце даже стал автором результативной передачи против "Ноттингем Форест". Однако у этого обнаружилась своя негативная сторона.
11.09.2022 21:00
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