В "Эвертоне" опасаются, что Пикфорд слишком сильно бьет по мячу

Медицинский штаб "Эвертона" предполагает, что установил причину новой травмы голкипера Джордана Пикфорда.

Напомним, в безголевом дерби против "Ливерпуля" 3 сентября Пикфорд получил травму бедра и выбыл на месяц.



При этом Джордан, который теперь пропустит матчи сборной Англии позже в сентябре, полностью отыграл тот поединок Премьер-Лиги и отметился рядом блестящих спасений.



Проведя мозговой штурм, медики "Эвертона" решили, что Пикфорд прилагает слишком большое усилие при ударе, вводя мяч в поле от своих ворот, сообщает The Sun.



До сих умение делать длинный пас считалось козырем Джордана, который в прошлом месяце даже стал автором результативной передачи против "Ноттингем Форест". Однако у этого обнаружилась своя негативная сторона.