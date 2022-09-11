Мерфи предупредил Трента, что тот может не попасть на ЧМ-2022

Экс-игрок "Ливерпуля" Данни Мерфи предупредил правого защитника Трента Александер-Арнольда, что тот рискует не попасть на ЧМ-2022 в Катаре, если не улучшит свою игру в обороне.

Александер-Арнольд был подвергнут суровой критике после поражения "Ливерпуля" от "Наполи" со счетом 4:1 в Лиге Чемпионов. Мерфи признает, что действия Трента в обороне оставляют желать лучшего, и у Данни есть решение.



"Против "Манчестер Юнайтед" и "Наполи" Трент Александер-Арнольд сыграл ниже своих стандартов, и ему предстоит борьба за попадание на Чемпионат Мира".



"Он должен обратить внимание на свою позиционную игру и чуть быстрее обнаруживать опасность. Долгое время он имел полную свободу действий, но он должен лучше страховать себя, даже если для этого придется пожертвовать некоторым рывками вперед".



"Ливерпуль" выглядит самодовольным в этом сезоне, но я не говорю, что игроки не выкладываются на 100 процентов. Дело больше в недостаточной резкости или том, что они не делают базовые вещи, когда твоему месту в составе ничто не угрожает".



"Порой ты оказываешься в зоне комфорта и нуждаешься во встряске. Я не говорю, что с Трентом случилось именно это, но тренеры в "Ливерпуле" должны потратить больше времени, анализируя нуждающиеся в работе аспекты его оборонительной игры. Парень умеет слушать, и эти вещи можно легко наладить. Порой маленькие детали могут сделать большую разницу".



"Правый защитник — одна из сложнейших позиций в Англии из-за конкуренции со стороны Кайла Уолкера, Кирана Триппьера и Риса Джеймса. Трент внушает страх соперникам, в отличие от конкурентов, но он должен заняться своими качествами, чтобы стать более разносторонним игроком", — сообщил Мерфи Daily Mail.