Мерфи предупредил Трента, что тот может не попасть на ЧМ-2022

Трент Александер-Арнольд Экс-игрок "Ливерпуля" Данни Мерфи предупредил правого защитника Трента Александер-Арнольда, что тот рискует не попасть на ЧМ-2022 в Катаре, если не улучшит свою игру в обороне.

Александер-Арнольд был подвергнут суровой критике после поражения "Ливерпуля" от "Наполи" со счетом 4:1 в Лиге Чемпионов. Мерфи признает, что действия Трента в обороне оставляют желать лучшего, и у Данни есть решение.

"Против "Манчестер Юнайтед" и "Наполи" Трент Александер-Арнольд сыграл ниже своих стандартов, и ему предстоит борьба за попадание на Чемпионат Мира".

"Он должен обратить внимание на свою позиционную игру и чуть быстрее обнаруживать опасность. Долгое время он имел полную свободу действий, но он должен лучше страховать себя, даже если для этого придется пожертвовать некоторым рывками вперед".

"Ливерпуль" выглядит самодовольным в этом сезоне, но я не говорю, что игроки не выкладываются на 100 процентов. Дело больше в недостаточной резкости или том, что они не делают базовые вещи, когда твоему месту в составе ничто не угрожает".

"Порой ты оказываешься в зоне комфорта и нуждаешься во встряске. Я не говорю, что с Трентом случилось именно это, но тренеры в "Ливерпуле" должны потратить больше времени, анализируя нуждающиеся в работе аспекты его оборонительной игры. Парень умеет слушать, и эти вещи можно легко наладить. Порой маленькие детали могут сделать большую разницу".

"Правый защитник — одна из сложнейших позиций в Англии из-за конкуренции со стороны Кайла Уолкера, Кирана Триппьера и Риса Джеймса. Трент внушает страх соперникам, в отличие от конкурентов, но он должен заняться своими качествами, чтобы стать более разносторонним игроком", — сообщил Мерфи Daily Mail.


Метки Александер-Арнольд, Ливерпуль, Мерфи, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 11.09.2022 20:00

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  1. gucman 11.09.2022 20:58 # gucman
    Какая сборная? Он никому не сдался, даже за 25 млн...

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  2. eakz 11.09.2022 20:37 # eakz
    по мне так он внатуре ТРЕНТ (дерево) в обороне.
    его лучше уж в полузащиту или вингером ставить

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  3. true-manc 11.09.2022 20:03 # true-manc
    лучший крайний защитник мира, по мнению колбасных тупиц)))

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