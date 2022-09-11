Сэведж: "Этот "Ливерпуль" выработал свой ресурс"

Бывший полузащитник сборной Уэльса Робби Сэведж предположил, что нынешний "Ливерпуль" "выработал свой ресурс" и нуждается в перестройке.

"Ливерпуль" неважно начал новый сезон, набрав только половину из первых 18 очков в Премьер-Лиге и потерпев поражение 4:1 от "Наполи" в Лиге Чемпионов.



Сэведжу кажется, что дело не только в плохой форме, а в том, что "красные" нуждаются в свежей крови, особенно в полузащите.



"Еще три недели назад я говорил, что Юрген Клопп и "Ливерпуль" нуждаются в перестройке, перезагрузке. На меня обрушились с критикой, но это правда. Может быть, Юрген прочитает мою колонку!"



"Я смотрел их матчи и видел их полузащиту. Я огромный фанат Клоппа, но у каждой команды есть свой цикл. Меня беспокоит их желание и то, как они выглядят".



"Командам Клоппа положено играть в футбол в стиле "хеви-метал", действуя с темпом и агрессией от обороны до атаки. Против "Наполи" их оборона не была в порядке, даже Виргил Ван Дейк. У них были проблемы с выбором позиций, они вяло возвращались назад".



"И я задаю вопрос: а не выработал ли "Ливерпуль" свой ресурс? Игра против "Наполи" в первом тайме была худшей при Клоппе. Мы не увидели стандартов, которые они сами установили. Они являются одной из лучших команд в истории Премьер-Лиги".



"Нужно что-нибудь предпринять и быстро. Клопп — невероятный тренер, и я очень восхищаюсь им. Но теперь ему нужно задействовать все свои тренерские навыки. Это захватывающе испытание".



"На мой взгляд, титул уже ускользнул от них. Выиграют ли они Лигу Чемпионов? Магия "Энфилда" может им помочь на этом пути, но это тяжело".



"В прошлом сезоне они провели так много матчей, как только было возможно, а сейчас они выглядят сонными, за исключением победы 9:0 над "Борнмутом". Это тревожно. Тревожно в том смысле, попадает ли "Ливерпуль" в топ-4".



"Манчестер Сити" возьмет титул. Взгляните на "Арсенал". "Челси" обновился. "Тоттенхэм" готов к борьбе. "Манчестер Юнайтед" выиграл четыре матча подряд. А теперь посмотрите на "Ливерпуль".



"Я прогнозировал им второе место в лиге. Можем ли мы представить, что они действительно не попадут в топ-4? Им ничего не гарантировано. Надеюсь, они справятся, потому что мне нравится наблюдать их в Лиге Чемпионов, но это будет тяжело", — пишет Сэведж в своей колонке в Daily Mirror.