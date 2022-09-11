Роналду по-прежнему хочет уйти из "Юнайтед"

Нападающий Криштиану Роналду по-прежнему настроен уйти из "Манчестер Юнайтед" и готов предпринять новую попытку в январе.

Роналду уведомил "Юнайтед" о своем желании покинуть клуб еще до начала предсезонный подготовки, однако агент Жорже Мендеш не смог подыскать подходящий вариант для своего звездного клиента.



Большие европейские клубы один за другим отворачивались от Роналду, и единственное конкретное предложение минувшим летом Криштиану получил из Саудовской Аравии.



И хотя трансферное окно закрылось еще 10 дней назад, Роналду до сих пор не проронил ни слова насчет своего будущего, как и насчет того, почему он приступил к тренировкам на три недели позже положенного.



Как сообщает The Sun со ссылкой на свой источник в раздевалке "Юнайтед", партнеры Криштиану по команде уверены, что 37-летний португалец по-прежнему чувствует себя несчастным и хочет уйти.



В прошлом сезоне Роналду стал лучшим бомбардиром "Юнайтед", но при Эрике Тен Хаге даже не проходит в стартовый состав, пока не совершив ни одного результативного действия в новом сезоне. Если это не изменится, для "красных дьяволов" не будет никакого смысла блокировать уход тоскующего по Лиге Чемпионов ветерана.