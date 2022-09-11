Поттер попросил прощения у фанатов "Брайтона"
Новоиспеченный главный тренер "Челси" Грэм Поттер попросил прощения у болельщиков своего бывшего клуба "Брайтона".
В минувшую среду уволив Томаса Тухеля, уже на следующий день "Челси" заключил с Поттером контракт до 2027 года.
Грэм чувствует, что не мог отвергнуть возможность возглавить топ-клуб, и надеется, что фанаты "Брайтона" отнесутся к его уходу с пониманием.
"Я осознаю, что для некоторых это событие является таким неожиданным, что с ним может быть сложно смириться".
"Возможно, мне не удастся убедить всех вам простить меня за мой уход — но, как минимум, я бы хотел воспользоваться возможностью, чтобы сказать вам спасибо".
"Надеюсь, вы поймете, что на данной стадии своей карьеры я чувствовал себя обязанным откликнуться на этот вызов".
"Кто бы ни стал моим преемником, я бы сказал ему: "Поздравляю". Ты будешь работать на отличный клуб с великолепным составом, обладая поддержкой отличного президента и руководства", — говорится в открытом письме Поттера.
11.09.2022 17:00
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Ну любой нормальный человек принимавший позорное решение попросил бы прощения.
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