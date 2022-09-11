Поттер попросил прощения у фанатов "Брайтона"

Грэм Поттер Новоиспеченный главный тренер "Челси" Грэм Поттер попросил прощения у болельщиков своего бывшего клуба "Брайтона".

В минувшую среду уволив Томаса Тухеля, уже на следующий день "Челси" заключил с Поттером контракт до 2027 года.

Грэм чувствует, что не мог отвергнуть возможность возглавить топ-клуб, и надеется, что фанаты "Брайтона" отнесутся к его уходу с пониманием.

"Я осознаю, что для некоторых это событие является таким неожиданным, что с ним может быть сложно смириться".

"Возможно, мне не удастся убедить всех вам простить меня за мой уход — но, как минимум, я бы хотел воспользоваться возможностью, чтобы сказать вам спасибо".

"Надеюсь, вы поймете, что на данной стадии своей карьеры я чувствовал себя обязанным откликнуться на этот вызов".

"Кто бы ни стал моим преемником, я бы сказал ему: "Поздравляю". Ты будешь работать на отличный клуб с великолепным составом, обладая поддержкой отличного президента и руководства", — говорится в открытом письме Поттера.


Метки болельщики, Брайтон, Поттер, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.09.2022 17:00

Количество просмотров Просмотров: 746

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. liverpo0ol 11.09.2022 17:34 # liverpo0ol
    Ну любой нормальный человек принимавший позорное решение попросил бы прощения.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: