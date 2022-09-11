Бели просил Тухеля играть по схеме 4-4-3
Владелец "Челси" Тодд Бели просил бывшего главного тренера Томаса Тухеля попробовать невозможную для футбола схему.
В минувшую среду "Челси" объявил об увольнении Тухеля, и одной из важнейших причин этого стали ухудшившиеся отношения Томаса с Бели.
Как сообщает Daily Star, для Бели стали "кошмаром" попытки выстроить совместную работу с Тухелем, но и сам Тодд произвел на Томаса плохое первое впечатление.
Во время одной из первых встреч с Тухелем после приобретения "Челси" американский бизнесмен предложил Томасу перевести команду на схему с 11 полевыми игроками — 4-4-3.
Сообщается, что такого рода моментов было немало. Бели производил на Тухеля впечатление человека, который слабо разбирается в футболе, которому нужно разжевывать базовые вещи, но который пытается вмешиваться в его работу.
11.09.2022 16:00
Просмотров: 240
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
правильно! нахуя команде кипер, ведь в регби его нет! все логично...
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий