Бели просил Тухеля играть по схеме 4-4-3

Тодд Бели Владелец "Челси" Тодд Бели просил бывшего главного тренера Томаса Тухеля попробовать невозможную для футбола схему.

В минувшую среду "Челси" объявил об увольнении Тухеля, и одной из важнейших причин этого стали ухудшившиеся отношения Томаса с Бели.

Как сообщает Daily Star, для Бели стали "кошмаром" попытки выстроить совместную работу с Тухелем, но и сам Тодд произвел на Томаса плохое первое впечатление.

Во время одной из первых встреч с Тухелем после приобретения "Челси" американский бизнесмен предложил Томасу перевести команду на схему с 11 полевыми игроками — 4-4-3.

Сообщается, что такого рода моментов было немало. Бели производил на Тухеля впечатление человека, который слабо разбирается в футболе, которому нужно разжевывать базовые вещи, но который пытается вмешиваться в его работу.


Метки Бели, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.09.2022 16:00

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  1. timac 11.09.2022 16:01 # timac
    правильно! нахуя команде кипер, ведь в регби его нет! все логично...

    (ответить)

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