Алаба восхищается Беллингемом

Защитник "Реала" Давид Алаба выразил свое восхищение полузащитником дортмундской "Боруссии" и сборной Англии Джудом Беллингемом.

Беллингем добился колоссального прогресса за два года в Дортмунде, и ожидается, что следующим летом гранды Премьер-Лиги, включая "Ливерпуль", устроят настоящую битву за Джуда.



И хотя у Беллингема, забившего 12 голов и отдавшего 19 результативных передач в 98 матчах, вся карьера еще впереди, Алаба, противостоявший Джуду в составе "Баварии", уже считает юного англичанина прекрасным игроком.



"Что касается Беллингема как игрока, то я могу сказать, что он один из лучших талантов среди полузащитников во всем мире".



"И это в столь юном возрасте! Всего в 19 лет он ведет команду за собой, не прячется и решает судьбу матчей своим стилем игры", — сообщил Алаба Welt.