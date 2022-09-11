Дейн хотел назначить Фергюсона главным тренером "Арсенала"

Бывший вице-президент "Арсенала" Дэвид Дейн рассказал, что хотел назначить Алекса Фергюсона главным тренером "канониров", прежде чем шотландец перешел в "Манчестер Юнайтед".

По словам Дейна, занимавшего должность вице-президента "Арсенала" с 1983 по 2007 год, он видел в Фергюсоне преемника для Дона Хау в 1986, однако в конце концов "канониры" назначили Джорджа Грэма, а Алекс вскоре возглавил "Юнайтед".



"У меня была идея пригласить Алекса Фергюсона на роль преемника Дона Хау, тогда как другой член совета директоров предложил Джорджа Грэма. Джордж подходил нам по многим параметрам. Он выглядел подходящим, он делал дубль с "Арсеналом" в 1971 году, поэтому он знал ценности клуба. Это производило большое впечатление на руководство".



"Обсуждались и некоторые более известные имена вроде Терри Венейблса и Йохана Кройфа, но в конце концов выбор свелся к Алексу и Джорджу. Руководство думало, что эта работа Джорджу по плечу. Он был молод, амбициозен и голоден. Он был элегантен и всегда хорошо одевался. Он начинал с самых низов, познавая тренерское ремесло".



"Я же думал, что это может быть риском. Алекс был опытнее и успешнее. Его "Абердин" стал настоящим открытием, ярко побеждая, в том числе в Европе. Поэтому я предложил убить двух зайцев одним выстрелом, сделав Алекса главным тренером и Грэма его правой рукой".



"Это был бы дуэт мечты — два шотландца, сочетающие в себе многие качества и потенциал, чтобы реализовать его в высшем дивизионе Англии. Я знал Алекса и знал президента "Абердина" Дика Дональда. Я деликатно поинтересовался у него, будет ли Алексу интересно".



"В конце концов я поддержал решение назначить Джорджа. Он хотел больше денег, чем мы предлагали. Помню, в конце концов он сказал: "Это не то, что я хочу, но если я буду успешен, то бедным не останусь!" — сообщил Дейн Daily Mail.