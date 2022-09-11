Премьер-Лига может перенести ряд матчей 8-го тура на нейтральные поля

Премьер-Лига может перенести некоторые матчи на нейтральные поля, чтобы не откладывать и 8-й тур.

Как известно, в этот уикенд в Англии не играют в футбол из-за из-за траура по Елизавете II, которая ушла из жизни в возрасте 96 лет.



При этом под угрозой находятся и матчи, запланированные на следующий уикенд. Дело в том, что 19 сентября состоится церемония королевских похорон в Вестминстерском аббатстве, что потребует огромных усилий столичной полиции, которой может просто не хватить ресурсов для обеспечения безопасности на футбольных стадионах Лондона.



Как сообщает The Athletic, решением может стать перенос лондонских матчей на нейтральные поля. Это коснулось бы трех игр: "Тоттенхэм" против "Лестера", "Брентфорд" против "Арсенала" и "Челси" против "Ливерпуля".