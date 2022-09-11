Премьер-Лига может перенести ряд матчей 8-го тура на нейтральные поля

Трент Александер-Арнольд и Мейсон Маунт Премьер-Лига может перенести некоторые матчи на нейтральные поля, чтобы не откладывать и 8-й тур.

Как известно, в этот уикенд в Англии не играют в футбол из-за из-за траура по Елизавете II, которая ушла из жизни в возрасте 96 лет.

При этом под угрозой находятся и матчи, запланированные на следующий уикенд. Дело в том, что 19 сентября состоится церемония королевских похорон в Вестминстерском аббатстве, что потребует огромных усилий столичной полиции, которой может просто не хватить ресурсов для обеспечения безопасности на футбольных стадионах Лондона.

Как сообщает The Athletic, решением может стать перенос лондонских матчей на нейтральные поля. Это коснулось бы трех игр: "Тоттенхэм" против "Лестера", "Брентфорд" против "Арсенала" и "Челси" против "Ливерпуля".


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.09.2022 13:00

Количество просмотров Просмотров: 987

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 11.09.2022 13:44 # gerrard08
    Херню придумывают

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  2. goey 11.09.2022 13:31 # goey
    А регби и крикет можно проводить) Бред..

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  3. mrsimph 11.09.2022 13:21 # mrsimph
    Несправедливо к Лондонским командам

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  4. irbis85 11.09.2022 13:14 # irbis85
    тупые...надо было 7 тур играть, а 8 перенести!

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  5. skydreams 11.09.2022 13:08 # skydreams
    збс против ливера ещё и на нейтральном стадионе. не везёт как обычно(

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