"Челси" вернется за Захаряном в январе

"Челси" сохраняет интерес к полузащитнику московского "Динамо" Арсену Захаряну и готов вернуться за игроком в январе.

"Челси" был заинтересован в приобретении Захаряна еще минувшим летом и даже достиг договоренности с самим Арсеном насчет условий личного контракта.



Однако "синие" не смогли окончательно договориться с "Динамо" о размере компенсации до трансферного дедлайна, вдобавок заключению сделки мешали наложенные на Россию санкцию.



Тем не менее, как утверждает трансферный гуру Фабрицио Романо, Захарян остается на радаре у "Челси", и ближайшие месяцы "синие" посвятят согласованию трансфера, чтобы оформить переход 19-летнего россиянина в зимнее окно.