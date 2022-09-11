"Брайтон" предложит новый контракт Кайседо

"Брайтон" собирается предложить новый контракт Мойсесу Кайседо в свете интереса больших клубов к эквадорскому полузащитнику.

Минувшим летом Кайседо связывали с переходом в "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Арсенал". Кроме того, тренер Грэм Поттер, который с недавних пор возглавляет "Челси", является большим поклонником таланта Мойсеса.



Сейчас у Кайседо остается еще три года по действующему контракту, однако "Брайтон" хочет наградить 20-летнего эквадорца новой сделкой на улучшенных условиях, сообщает Daily Mirror.



В феврале 2021 Кайседо был приобретен "чайками" у "Индепендьенте дель Валье" за 3.6 млн. фунтов, а в прошлом месяце Поттер предположил, что теперь Мойсес может стоить 100 млн. фунтов.



Согласно слухам, сейчас Кайседо получает только 10,000 фунтов в неделю.