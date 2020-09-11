Тен Хаг ожидает, что Рэшфорд забьет более 20 голов за сезон
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тег Хаг рассматривает Маркуса Рэшфорда основным нападающим команды и ожидает получить более 20 голов от англичанина в этом сезоне.
Совершенно провалив прошлый сезон, сейчас Рэшфорд начинает приходить в себя. Маркус забил три гола и отдал две результативные передачи в четырех последних матчах Премьер-Лиги.
Располагая также Криштиану Роналду и Антони Мартиалем, именно на 24-летнего англичанина Тен Хаг делает ставку в долгосрочной перспективе.
"Тренер хочет, чтобы Маркус был нападающим номер один "Юнайтед" и возглавлял атаку. Он верит, что Маркус обладает способностью стать одним из лучших в мире, и хочет, чтобы он выражал себя в матчах".
"Тренер всегда говорит ему использовать свою скорость и свои навыки, когда он имеет возможность. Он сказал Маркусу, что тот легко забьет 20 голов в этом сезоне".
"У них отличные отношения, и Маркус по-настоящему счастлив", — цитирует свой источник The Sun.
11.09.2022 10:00
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