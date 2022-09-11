Бели задумал создать сеть дочерних клубов для "Челси"

Владелец "Челси" Тодд Бели хочет создать сеть дочерних клубов по примеру "Манчестер Сити".

Как известно, портфолио City Football Group насчитывает уже 11 клубов со всего мира во главе со своим флагманом — "Манчестер Сити".



География CFG обширна — помимо Европы, это и Северная Америка, и Южная Америка, и Австралия, и Азия. В июле это семейство пополнилось итальянским "Палермо".



По информации The Sun, Бели и его совет директоров тщательно изучают модель CFG и хотят выстроить похожую структуру, которая откроет им доступ к лучшим молодым талантам со всего мира, чтобы в конечном счете питать родительский клуб в лице "Челси" и сделать "синих" глобальным брендом.



Бели и партнеры планируют начать с Европы и уже скоро будут отбирать клубы, доли в которых они будут готовы купить.