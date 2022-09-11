Мерсон ожидает, что "Челси" и МЮ не попадут в топ-4

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон ожидает, что "Челси" и "Манчестер Юнайтед" завершат этот сезон за пределами топ-4 Премьер-Лиги.

Несмотря на тяжелый старт сезона "Ливерпуля" и поражение "Арсенала" от "Манчестер Юнайтед" в прошлый уикенд, Мерсон верит и в "красных", и "канониров". А вот Грэм Поттер не выглядит для Пола тем, кто сможет привести "Челси" к месту в топ-4.



"Все еще очень рано, но я думаю в топ-4 Премьер-Лиги войдут "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Арсенал" — в этом или другом порядке".



"Челси" еще скажет свое слово, но мы должны посмотреть, как проявит себя Поттер на "Стэмфорд Бридж".



"Что касается "Манчестер Юнайтед", то я не думаю, что они сделают это, потому что им все еще нужно проделать большую работу над свой командой. Они выиграли четыре матча чемпионата подряд, включая победы над "Ливерпулем" и "Арсеналом", но меня они еще не убедили".



"Арсенал" хорош, и я верю в них на длинной дистанции. Также я считаю, что "Ливерпуль" наладит свои дел в ближайшие недели и займет место в зоне Лиги Чемпионов", — цитирует Мерсона Sky Sports.