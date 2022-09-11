"Челси" заплатил рекордные 22 миллиона фунтов за Поттера

"Челси" заплатил "Брайтону" рекордные для мирового футбола 22 миллиона фунтов, чтобы назначить Грэма Поттера своим новым главным тренером.

Уволив Томаса Тухеля в минувшую среду, уже на следующий день "Челси" объявил о подписании пятилетнего контракта с Поттером.



То, как легко "Брайтон" отпустил своего рулевого и пятерых его помощников, может показаться удивительным, однако для этого "синим" пришлось установить новый мировой рекорд по тренерской компенсации.



Ранее пресса сообщала, что "чайки" получили около 16 млн. фунтов за Поттера, однако The Times удалось выяснить, что на самом деле компенсация составила 20 млн. непосредственно за Грэма и 2 млн. фунтов за его штаб.



Помимо самого Поттера, "Челси" также получил ассистента Билли Рида, тренеров первой команды Бьорна Хамберга и Бруно Сальтора, тренера вратарей Бена Робертса и заместителя главы скаутской службы Кайла Макаули.



Добавим, предыдущий рекорд равнялся 20 млн. евро (17.4 млн. фунтов), которые "Бавария" заплатила "РБ Лейпциг" за Юлиана Нагельсманна в прошлом году.