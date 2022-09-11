"Юнайтед" — третий самый дорогой футбольный клуб в мире

Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" был назван третьим самым дорогим футбольным клубом в мире по версии Forbes.

"Юнайтед" не выигрывал Премьер-Лигу с ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию в 2013 году, а также перестал быть грозной силой на европейской арене, где лишь побеждал в Лиге Европы в сезоне 2016/17.

Болельщики "Юнайтед" регулярно протестуют против владельцев "красных дьяволов" Глэйзеров и критикуют то, как клуб управляется.

Тем не менее, "Юнайтед" как бренд по-прежнему очень силен. В топ-50 самых дорогих команд мира, где доминируют представители североамериканских спортивных лиг, "дьяволам" отведено 19-е место — или третье, если учитывать только футбольные клубы.

"Юнайтед" был оценен в 4.6 млрд. долларов (3.97 мл. фунтов), подорожав за пять лет на 24%. Впереди только "Реал" (+42% за пять лет) и "Барселона" (+39%).

При этом "дьяволам" уже дышит в спину "Ливерпуль", который за пять лет подорожал почти втрое (+197%).

Самые дорогие футбольные клубы в мире по версии Forbes в 2022 году

1 "Реал": $5.1 млрд.

2 "Барселона": $5 млрд.

3 "Манчестер Юнайтед": $4.6 млрд.

4 "Ливерпуль": $4.45 млрд.

5 "Бавария": $4.275 млрд.

6 "Манчестер Сити": $4.25 млрд.

7 ПСЖ: $3.2 млрд.

8 "Челси": $3.1 млрд.

9 "Ювентус": $2.45 млрд.

10 "Тоттенхэм": $2.35 млрд.

11 "Арсенал": $2.05 млрд.

12 "Боруссия Дортмунд": $1.8 млрд.

13 "Атлетико": $1.5 млрд.

14 "Милан": $1.2 млрд.

15 "Интер": $1 млрд.

16 "Эвертон": $940 млн.

17 "Лестер": $925 млн.

18 "Вест Хэм": $900 млн.

19 "Лидс": $800 млн.

20 "Астон Вилла": $750 млн.


Метки Манчестер Юнайтед, рейтинги

Автор mihajlo   

Дата 11.09.2022 06:00

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  1. danny949494 11.09.2022 08:14 # danny949494
    Пенсам стадиона нормального не хватает, чтобы обойти мю.

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  2. slash-lfc 11.09.2022 07:27 # slash-lfc
    Пздц амеры Ливерку подняли. Когда-то за 200кк купили.

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  3. alexomck 11.09.2022 07:18 # alexomck
    16 "Эвертон": $940 млн.

    17 "Лестер": $925 млн.

    Источник: http://fapl.ru/posts/95500/#reply

    +2 ярда в шип

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  4. redman31 11.09.2022 06:31 # redman31
    При этом "дьяволам" уже дышит в спину "Ливерпуль", который за пять лет подорожал почти втрое (+197%).

    колбаса - жопонюхи

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  5. bangladesh 11.09.2022 06:13 # bangladesh
    Удивительный клуб. Как находясь в таком говне, умудряются быть в топ-3. Мб эффект криро забустил их…

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  6. liverpo0ol 11.09.2022 06:12 # liverpo0ol
    Портовые да? Миллиардеры!

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  7. liverpo0ol 11.09.2022 06:11 # liverpo0ol
    2 лярда потраченных а все равно жопонюхи. Мойша мойшааа сиитииииии

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