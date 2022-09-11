"Юнайтед" — третий самый дорогой футбольный клуб в мире

"Манчестер Юнайтед" был назван третьим самым дорогим футбольным клубом в мире по версии Forbes.

"Юнайтед" не выигрывал Премьер-Лигу с ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию в 2013 году, а также перестал быть грозной силой на европейской арене, где лишь побеждал в Лиге Европы в сезоне 2016/17.



Болельщики "Юнайтед" регулярно протестуют против владельцев "красных дьяволов" Глэйзеров и критикуют то, как клуб управляется.



Тем не менее, "Юнайтед" как бренд по-прежнему очень силен. В топ-50 самых дорогих команд мира, где доминируют представители североамериканских спортивных лиг, "дьяволам" отведено 19-е место — или третье, если учитывать только футбольные клубы.



"Юнайтед" был оценен в 4.6 млрд. долларов (3.97 мл. фунтов), подорожав за пять лет на 24%. Впереди только "Реал" (+42% за пять лет) и "Барселона" (+39%).



При этом "дьяволам" уже дышит в спину "Ливерпуль", который за пять лет подорожал почти втрое (+197%).



Самые дорогие футбольные клубы в мире по версии Forbes в 2022 году



1 "Реал": $5.1 млрд.



2 "Барселона": $5 млрд.



3 "Манчестер Юнайтед": $4.6 млрд.



4 "Ливерпуль": $4.45 млрд.



5 "Бавария": $4.275 млрд.



6 "Манчестер Сити": $4.25 млрд.



7 ПСЖ: $3.2 млрд.



8 "Челси": $3.1 млрд.



9 "Ювентус": $2.45 млрд.



10 "Тоттенхэм": $2.35 млрд.



11 "Арсенал": $2.05 млрд.



12 "Боруссия Дортмунд": $1.8 млрд.



13 "Атлетико": $1.5 млрд.



14 "Милан": $1.2 млрд.



15 "Интер": $1 млрд.



16 "Эвертон": $940 млн.



17 "Лестер": $925 млн.



18 "Вест Хэм": $900 млн.



19 "Лидс": $800 млн.



20 "Астон Вилла": $750 млн.