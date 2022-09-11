"Юнайтед" — третий самый дорогой футбольный клуб в мире
"Манчестер Юнайтед" был назван третьим самым дорогим футбольным клубом в мире по версии Forbes.
"Юнайтед" не выигрывал Премьер-Лигу с ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию в 2013 году, а также перестал быть грозной силой на европейской арене, где лишь побеждал в Лиге Европы в сезоне 2016/17.
Болельщики "Юнайтед" регулярно протестуют против владельцев "красных дьяволов" Глэйзеров и критикуют то, как клуб управляется.
Тем не менее, "Юнайтед" как бренд по-прежнему очень силен. В топ-50 самых дорогих команд мира, где доминируют представители североамериканских спортивных лиг, "дьяволам" отведено 19-е место — или третье, если учитывать только футбольные клубы.
"Юнайтед" был оценен в 4.6 млрд. долларов (3.97 мл. фунтов), подорожав за пять лет на 24%. Впереди только "Реал" (+42% за пять лет) и "Барселона" (+39%).
При этом "дьяволам" уже дышит в спину "Ливерпуль", который за пять лет подорожал почти втрое (+197%).
Самые дорогие футбольные клубы в мире по версии Forbes в 2022 году
1 "Реал": $5.1 млрд.
2 "Барселона": $5 млрд.
3 "Манчестер Юнайтед": $4.6 млрд.
4 "Ливерпуль": $4.45 млрд.
5 "Бавария": $4.275 млрд.
6 "Манчестер Сити": $4.25 млрд.
7 ПСЖ: $3.2 млрд.
8 "Челси": $3.1 млрд.
9 "Ювентус": $2.45 млрд.
10 "Тоттенхэм": $2.35 млрд.
11 "Арсенал": $2.05 млрд.
12 "Боруссия Дортмунд": $1.8 млрд.
13 "Атлетико": $1.5 млрд.
14 "Милан": $1.2 млрд.
15 "Интер": $1 млрд.
16 "Эвертон": $940 млн.
17 "Лестер": $925 млн.
18 "Вест Хэм": $900 млн.
19 "Лидс": $800 млн.
20 "Астон Вилла": $750 млн.
11.09.2022 06:00
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Пенсам стадиона нормального не хватает, чтобы обойти мю.
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Пздц амеры Ливерку подняли. Когда-то за 200кк купили.
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16 "Эвертон": $940 млн.
17 "Лестер": $925 млн.
Источник: http://fapl.ru/posts/95500/#reply
+2 ярда в шип
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При этом "дьяволам" уже дышит в спину "Ливерпуль", который за пять лет подорожал почти втрое (+197%).
колбаса - жопонюхи
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Удивительный клуб. Как находясь в таком говне, умудряются быть в топ-3. Мб эффект криро забустил их…
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Портовые да? Миллиардеры!
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2 лярда потраченных а все равно жопонюхи. Мойша мойшааа сиитииииии
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