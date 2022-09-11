"Челси" хочет сделать Кампуша своим спортивным директором

"Челси" хочет, чтобы Луиш Кампуш стал спортивным директором при новом главном тренере Грэме Поттере.

Заключив пятилетний контракт с Поттером в минувший четверг, теперь "Челси" собирается закрыть еще одну ключевую позицию в руководстве клуба.



Речь идет о должности спортивного директора, обязанности которого — в связи с уходом Марины Грановской — на временной основе исполняет владелец клуба со "Стэмфорд Бридж" Тодд Бели.



По информации The Times, Боли не просто хочет пригласить Кампуша, но и уже разговаривает с Луишем, который заслужил репутацию трансферного гуру своей блестящей работой в "Монако" и "Лилле".



Например, за три сезона в "Лилле" Кампуш продал игроков более чем на 350 миллионов евро (305 млн. фунтов) и создал команду, которая из аутсайдера Лиги 1 превратилась в чемпиона (2020/21).



До своего переезда во Францию Кампуш успел поработать в "Реале" при Жозе Моуриньо, который затем рекомендовал своего соотечественника "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэму". А в прошлом году Луиша собеседовали новые владельцы "Ньюкасла".



С июня 58-летний португалец трудится на ПСЖ, но является там всего лишь футбольным советником, тогда как Бели готов предложить ему полноценную роль спортивного директора и доступ к огромному бюджету.