"Брайтон" рассматривает кандидатуры Кнутсена и Де Зебри

"Брайтон" определил Кьетиля Кнутсена и Роберто Де Зебри в качестве кандидатов на вакантную должность главного тренера.

На текущей неделе "Брайтон" проводил в "Челси" Грэма Поттера, получив около 16 миллионов фунтов в качестве компенсации за своего рулевого.



Как и другие команды Премьер-Лиги, "Брайтон" не играет в этот уикенд, а запланированный на следующие выходные матч "чаек" против "Кристал Пэлас" был отложен из-за забастовки работников железной работы.



Таким образом, "Брайтон" снова сыграет уже после международного перерыва — против "Ливерпуля" на "Энфилде" 1 октября. И до тех пор президент клуба Тони Блум, исполнительный директор Пол Барбер и технический директор Дэвид Уэйр должны выбрать нового главного тренера.



В качестве специалистов, которые соответствуют их философии, боссы "Брайтона" определили 53-летнего норвежца Кнутсена, который вывел "Буде-Глимт", находящийся за полярным кругом клуб, в Лигу Европы, и 43-летнего итальянца Де Зебри, который на протяжении трех лет удерживал "Сассуоло" в Серии А, затем поработал в "Шахтере" и сейчас находится без клуба.



Как сообщает The Telegraph, "Брайтон" рассматривает и другие варианты вроде Анге Постекоглу из "Селтика". Благо у "чаек" есть время, чтобы не спеша сделать свой выбор.