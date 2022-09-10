Агбонлахор советует "Ливерпулю" заменить Кейта в январе
Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор считает, что "Ливерпуль" должен найти замену Наби Кейта в январе.
В этом сезоне Кейта сыграл лишь несколько минут в матче за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити", а все остальное время отсутствует с мышечной травмой.
Контракт Наби истекает в конце этого сезона, и Агбонлахор советует "Ливерпулю" начать поиски другого полузащитника.
"Я не думаю, что у него есть долгосрочное будущее в "Ливерпуле". От его контракта осталось не так много, и он делает недостаточно на поле, как мне кажется. Он не приведет "Ливерпуль" к победе в Премьер-Лиге или Лиге Чемпионов".
"У него был свой шанс, но теперь им нужно перестроить полузащиту и пригласить игроков получше. Травмы — его большая проблема, поэтому я не представляю, зачем предлагать новый контракт склонному к травмам игроку. Да и не было смысла заявлять на Лигу Чемпионов игрока, который не вернется в строй до середины ноября", — сообщил Агбонлахор Football Insider.
10.09.2022 22:00
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сколько млн скузня отвалила за наби куету?) ору от тупости лузерпуков)))
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