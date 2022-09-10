Мартиаль раскритиковал Моуриньо и Сульшера

Нападающий Антони Мартиаль обрушился с критикой на бывших главных тренеров "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо и Оле Гуннара Сульшера.

Мартиаль является одним из старожилов "Юнайтед", за который он выступает с 2015 года. За это время мало кому из наставников "красных дьяволов" удалось поладить с Антони.



Например, Моуриньо заставил Мартиаля сменить игровой номер и оставил без Чемпионата Мира, жутко оскорбив игрока сборной Франции.



"Во время каникул Моуриньо написал мне и спросил, не хочу ли я взять 11-й номер, объяснив мне, что это круто, потому что его носил Райан Гиггз, легенда клуба".



"Я сказал ему, что испытываю огромное уважение к Гиггзу, но предпочитаю оставить 9-й номер. Когда я вернулся в клуб, то увидел, что мое имя теперь связано с 11-м номером. Эта история не закончилась хорошо. Он (Моуриньо) проявил неуважение ко мне".



"Я бы назван в символической сборной первой половины сезона, когда он пригласил Алексиса Санчеса, после чего я почти не играл. Это дорого мне стоило, потому что в том сезоне был Чемпионат Мира, который вдобавок Франция выиграла. Я должен был поехать туда", — пожаловался Мартиаль France Football.



Держит зуб Антони и на Сульшера, уволенного в ноябре прошлого года. Француз чувствует, что Оле Гуннар предал его.



"Люди этого не знают, но я не мог совершать ускорения в первые четыре месяца после ковида. Тренер говорил мне, что нуждается во мне, поэтому я должен играть. Но если я не могу ускоряться, мне становится очень сложно играть в свою игру. Поэтому меня много критиковали... А тренер не позаботился объяснить это медиа".



"Я очень плохо это воспринял, у меня было чувство несправедливости. Тебя просят жертвовать собой ради команды, и в то же время от тебя отстраняются. Для меня это почти предательство. Я это ненавижу. Меня можно обвинять, но не в том, что я притворялся", — добавил Мартиаль.