Дуглас Луис надеется перейти в "Арсенал" в январе

Дуглас Луис Полузащитник "Астон Виллы" Дуглас Луис надеется, что "Арсенал" вернется за ним в январе.

На исходе летнего трансферного окна "Арсенал" сделал несколько предложений о покупке Луиса в размере до 25 миллионов фунтов.

Однако "Астон Вилла" заблокировала уход Дугласа, несмотря на то, что контракт 24-летнего игрока сборной Бразилии истекает в конце этого сезона.

Своей настойчивостью "Арсенал" произвел впечатление на Луиса, и тот рассказал своим друзьям, что надеется пополнить бразильскую диаспору на "Эмирейтс" в зимнее окно, сообщает Football Insider.

В январе у "Виллы" будет последняя возможность выручить хоть какие-нибудь деньги за Луиса, которым также интересовались "Челси" и "Ливерпуль".


Метки Арсенал, Астон Вилла, Луис

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2022 20:00

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  1. edgarkuznetsov 10.09.2022 20:07 # edgarkuznetsov
    К январю Арсенал будет на 5-6 и перехочет , хотя странно ,как можно в принципе хотеть в Арсенал

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