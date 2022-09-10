Дуглас Луис надеется перейти в "Арсенал" в январе

Полузащитник "Астон Виллы" Дуглас Луис надеется, что "Арсенал" вернется за ним в январе.

На исходе летнего трансферного окна "Арсенал" сделал несколько предложений о покупке Луиса в размере до 25 миллионов фунтов.



Однако "Астон Вилла" заблокировала уход Дугласа, несмотря на то, что контракт 24-летнего игрока сборной Бразилии истекает в конце этого сезона.



Своей настойчивостью "Арсенал" произвел впечатление на Луиса, и тот рассказал своим друзьям, что надеется пополнить бразильскую диаспору на "Эмирейтс" в зимнее окно, сообщает Football Insider.



В январе у "Виллы" будет последняя возможность выручить хоть какие-нибудь деньги за Луиса, которым также интересовались "Челси" и "Ливерпуль".