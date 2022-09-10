Рафинья отказал "Челси" после совета Неймара
Вингер "Барселоны" Рафинья рассказал, что отверг "Челси" после того, как партнер по сборной Бразилии Неймар рекомендовал ему выбрать каталонский клуб.
Минувшим летом "Челси" уже согласовал с "Лидсом" размер компенсации за Рафинью, но тот сразу не дал своего согласия "синим".
Рафинья занял выжидательную позицию и в итоге дождался, когда "Барселона" найдет 56 миллионов фунтов для его покупки.
По словам Рафиньи, он всегда мечтал о "Барселоне", а Неймар помог ему определиться с выбором клуба.
"Я разговаривал с Неймаром насчет перехода, и он сказал мне, что я не пожалею, если отправлюсь в "Барселону". Он оказался прав".
"Я отказал "Челси", потому что моей мечтой было носить футболку "Барселоны", — цитирует Рафинью Daily Mail.
10.09.2022 19:00
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И что?
Да у нас сейчас кризис.
Го что это за рафинья?
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