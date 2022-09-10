Рафинья отказал "Челси" после совета Неймара

Неймар и Рафинья Вингер "Барселоны" Рафинья рассказал, что отверг "Челси" после того, как партнер по сборной Бразилии Неймар рекомендовал ему выбрать каталонский клуб.

Минувшим летом "Челси" уже согласовал с "Лидсом" размер компенсации за Рафинью, но тот сразу не дал своего согласия "синим".

Рафинья занял выжидательную позицию и в итоге дождался, когда "Барселона" найдет 56 миллионов фунтов для его покупки.

По словам Рафиньи, он всегда мечтал о "Барселоне", а Неймар помог ему определиться с выбором клуба.

"Я разговаривал с Неймаром насчет перехода, и он сказал мне, что я не пожалею, если отправлюсь в "Барселону". Он оказался прав".

"Я отказал "Челси", потому что моей мечтой было носить футболку "Барселоны", — цитирует Рафинью Daily Mail.


Метки Барселона, Неймар, Рафинья, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2022 19:00

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