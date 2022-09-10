Отец Силвы: "Было много переговоров с "Барселоной"
Отец Бернарду Силвы признался, что полузащитник "Манчестер Сити" действительно договаривался о своем переходе в "Барселону" минувшим летом.
По слова Паулу Силвы, Бернарду был открыт к переходу в "Барселону", однако та выдвинула свое предложение слишком поздно, и 28-летний португалец решил, что не будет в спешке менять клуб.
"Было много переговоров, но мы так и не получили конкретное предложение, которое бы поступило в правильное время".
"Когда оно поступило, мы осознали, что это время уже не является правильным для всех сторон. К таким вещам нужен рациональный подход, а тот сценарий не был идеальным для Бернарду", — сообщил Силва-старший Stats Perform.
10.09.2022 18:00
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KUNINGAS!!!
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