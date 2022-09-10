Мерто заблокировал трансфер Деста в "Юнайтед"

Спортивный директор "Манчестер Юнайтед" Джон Мерто не позволил главному тренеру Эрику Тен Хагу приобрести правого защитника Сержиньо Деста у "Барселоны".

Перед самым закрытием летнего трансферного окна Дест сменил "Барселону" на "Милан" на правах аренды с опцией выкупа за 17.5 млн. фунтов.



Как сообщает The Athletic, виды на 21-летнего игрока сборной США имел и "Юнайтед". Тен Хаг призывал "красных дьяволов" пригласить его бывшего подопечного по "Аяксу".



Однако Мерто пожелал, чтобы Диогу Далот остался основным правым защитником "Юнайтед", и отказался списывать в утиль Аарона Ван-Биссаку, который в свое время стоил клубу 50 млн. фунтов. Поэтому Дест и отправился в Италию вместо Англии.