Мерто заблокировал трансфер Деста в "Юнайтед"

Сержиньо Дест Спортивный директор "Манчестер Юнайтед" Джон Мерто не позволил главному тренеру Эрику Тен Хагу приобрести правого защитника Сержиньо Деста у "Барселоны".

Перед самым закрытием летнего трансферного окна Дест сменил "Барселону" на "Милан" на правах аренды с опцией выкупа за 17.5 млн. фунтов.

Как сообщает The Athletic, виды на 21-летнего игрока сборной США имел и "Юнайтед". Тен Хаг призывал "красных дьяволов" пригласить его бывшего подопечного по "Аяксу".

Однако Мерто пожелал, чтобы Диогу Далот остался основным правым защитником "Юнайтед", и отказался списывать в утиль Аарона Ван-Биссаку, который в свое время стоил клубу 50 млн. фунтов. Поэтому Дест и отправился в Италию вместо Англии.


Метки Барселона, Дест, Манчестер Юнайтед, Мерто, Милан

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2022 17:00

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  1. mancunia-planet 10.09.2022 17:07 # mancunia-planet
    Слава богу на правом фланге неплохо играет Далот. Реально оклемался пришёл в себя и отлично смотрится по всей бровке. Бисака норм сменщик на лавке.

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