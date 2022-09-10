"Вулверхэмптон" подвергнет Косту интенсивным тренировкам
"Вулверхэмптон" устроит "мини-предсезонную подготовку" для нападающего Диего Косты.
На текущей неделе "Вулверхэмптон" с помощью апелляции добился, чтобы Косте дали разрешение на работу в Англии.
И хотя это пока не подтверждено официально, Daily Mail сообщает, что Диего уже заключил с "волками" однолетний контракт и взял на "Молинью" 29-й номер.
33-летний испанец бразильского происхождения не сыграл ни одного официального матча в этом календарном году, поэтому очевидно, что его форма оставляет желать лучшего.
Утверждается, что "Вулверхэмптон" разработал комплекс интенсивных тренировок, чтобы скорейшим образом привести Косту в кондиции, позволяющие Диего играть на уровне Премьер-Лиги.
10.09.2022 16:00
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Последние комментарии:
Коста подвергнет Вулхэмптон серьёзному давлению быстрее чем они его :))
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Его нужно посадить на цепь, ибо это животное нельзя пускать в приличное общество.
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Costa must be in good form to fucking loozerhui
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