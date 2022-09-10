"Вулверхэмптон" подвергнет Косту интенсивным тренировкам

"Вулверхэмптон" устроит "мини-предсезонную подготовку" для нападающего Диего Косты.

На текущей неделе "Вулверхэмптон" с помощью апелляции добился, чтобы Косте дали разрешение на работу в Англии.



И хотя это пока не подтверждено официально, Daily Mail сообщает, что Диего уже заключил с "волками" однолетний контракт и взял на "Молинью" 29-й номер.



33-летний испанец бразильского происхождения не сыграл ни одного официального матча в этом календарном году, поэтому очевидно, что его форма оставляет желать лучшего.



Утверждается, что "Вулверхэмптон" разработал комплекс интенсивных тренировок, чтобы скорейшим образом привести Косту в кондиции, позволяющие Диего играть на уровне Премьер-Лиги.