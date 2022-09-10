"Вулверхэмптон" подвергнет Косту интенсивным тренировкам

Диего Коста "Вулверхэмптон" устроит "мини-предсезонную подготовку" для нападающего Диего Косты.

На текущей неделе "Вулверхэмптон" с помощью апелляции добился, чтобы Косте дали разрешение на работу в Англии.

И хотя это пока не подтверждено официально, Daily Mail сообщает, что Диего уже заключил с "волками" однолетний контракт и взял на "Молинью" 29-й номер.

33-летний испанец бразильского происхождения не сыграл ни одного официального матча в этом календарном году, поэтому очевидно, что его форма оставляет желать лучшего.

Утверждается, что "Вулверхэмптон" разработал комплекс интенсивных тренировок, чтобы скорейшим образом привести Косту в кондиции, позволяющие Диего играть на уровне Премьер-Лиги.


Метки Вулверхэмптон, Коста

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2022 16:00

Количество просмотров Просмотров: 598

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 10.09.2022 16:26 # chelsiukpro
    Коста подвергнет Вулхэмптон серьёзному давлению быстрее чем они его :))

    (ответить)

  2. gary47 10.09.2022 16:16 # gary47
    Его нужно посадить на цепь, ибо это животное нельзя пускать в приличное общество.

    (ответить)

  3. thegodfather 10.09.2022 16:01 # thegodfather
    Costa must be in good form to fucking loozerhui

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: