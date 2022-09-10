Роджерс: "Великолепный переход для Поттера"
Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс прокомментировал переход своего коллеги Грэма Поттера из "Брайтона" в "Челси".
На текущей неделе Поттер заключил с "Челси" контракт до 2027 года, сменив на тренерском мостике уволенного Томаса Тухеля.
Роджерс, которому довелось поработать в "Ливерпуле", сразу предупреждает Поттера, что тот окажется под большим давлением, но если Грэм выдержит это, то перед ним откроются большие возможности.
"Это выглядит как следующий шаг для Грэма, и я думаю, это следующий шаг в клуб, где ты будешь под другим давлением".
"Он был великолепен в "Брайтоне" — клубе, который по-настоящему вырос и развился с момента выхода в Премьер-Лигу и который стратегически хорошо управляется. Там он имел возможность приглашать игроков и замечательно с ними работал".
"Так что это следующий шаг для него, и если все сложится, это будет великолепный переход для него, потому что он оказался в отличном клубе, где там много хороших игроков", — цитирует Роджерса Football.London.
10.09.2022 15:00
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